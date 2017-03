Video/ Spal Frosinone (0-2): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 32^ giornata)

LaPresse

VIDEO SPAL FROSINONE (RISULTATO FINALE 0-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 32^ GIORNATA) - Nel big match della 32^ giornata di Serie B arriva una vittoria dal peso specifico incalcolabile per il Frosinone di Pasquale Marino, capace di andare a dettare legge al 'Mazza' di Ferrara, la tana dell'ormai ex capolista Spal! Vittoria e sorpasso in vetta per i ciociari sugli uomini di Semplici, protagonisti di un avvio arrembante, con tanto di palo colpito da Antenucci ma domati alla distanza da una squadra matura e capace di gestirsi, anche nelle sfide più delicate: decisivi i gol in apertura di ripresa di Daniel Ciofani e Ariaudo, un doppio colpo devastante per i padroni di casa... Match nervoso e tiratissimo, con ben 8 cartellino gialli: tra i migliori per palloni recuperati Gasparetto e Ariaudo, il quale però – oltre ai compiti difensivi – è riuscito ad assolvere alla grande anche quelli d'attacco... Bene inoltre Terranova tra le fila ospiti, con i suoi 32 passaggi riusciti. Anche se il tentativo di autogol iniziale, non fosse stato per Mazzotta, avrebbe complicato non poco le cose per i suoi!

LE DICHIARAZIONI - Pasquale Marino ai microfoni di 'Sky Sport' è giustamente entusiasta: "Abbiamo sofferto un po' all'inizio ma ci stava, abbiamo trovato la squadra più forte del momento, era la sorpresa del campionato e questo fa valere ancor di più la vittoria dei ragazzi! Sono soddisfatto, c'è stata maturità anche dopo il vantaggio. Sapevamo della bravura della Spal, hanno movimenti coordinati e il lavoro dei nostri esterni è stato importante. Soddismo e Sammarco si sono sacrificati molto. C'è entusiasmo, era una vittoria pesante ed è fondamentale, abbiamo dato un segnale forte, c'è euforia, ma da domani pensiamo già al Cesena perché giochiamo venerdì sera... Ora dobbiamo cavalcare il momento e sfruttarlo".

Leonardo Semplici invece risponde così: "Abbiamo messo in difficoltà il Frosinone ma non siamo stati fortunati negli episodi decisivi. La partita è cambiata dopo il gran gol di Ciofani. Qualche episodio può cambiare l'incontro: bravi loro, sfortunati noi... Mi auguro e penso che la sconfitta non incida sul prosieguo del nostro campionato. Sappiamo da dove siamo partiti e ci sta di perdere contro un avversario forte ed un allenatore navigato. Dobbiamo migliorarci, questo è il nostro obiettivo: da domattina analizzeremo gli errori e ripartiremo verso Avellino". (Luca Brivio)





