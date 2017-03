Video/ Ternana Avellino (4-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 32^ giornata)

LaPresse

VIDEO TERNANA AVELLINO (RISULTATO FINALE 4-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 32^ GIORNATA) - La Ternana travolge il malcapitato Avellino, firma un bel poker davanti ai suoi tifosi al 'Libero Liberati' e conferma – come era avvenuto anche due settimane fa contro il Trapani – di essere pienamente convinta di poter ribaltare la sua pessima stagione, con un finale che faccia rima con salvezza! La squadra di Liverani non perde mai il filo del discorso e segna due gol per tempo: apre le danze Avenatti su calcio di rigore, raddoppia Palombi e triplica ad inizio ripresa Meccariello. Poi spazio al gol della bandiera di Ardemagni dal dischetto e quaterna meritatissima per il migliore campo, Falletti. Il numero 10 uruguaiano si conferma top player della squadra, pur tra gli alti (pochi) e i bassi (tantissimi) stagionali, entrando in tutte le azioni più pericolose e siglando il gol numero 5 in campionato; ottimi i numeri – riportati dallo scout della Lega B – dell'attacco rossoverde, nonostante un possesso palla del 52 a 48%, quasi in equilibrio... Tra i singoli, oltre a Falletti, sugli scudi anche Meccariello: oltre al gol, per lui 24 palloni recuperati (il migliore nella "specialità" del match) e 18 passaggi completati. Meglio di lui solo il compagno Zanon.

LE DICHIARAZIONI - Liverani detta gli obiettivi, nella difficile corsa verso la salvezza: "Dovevamo dare una risposta forte dopo Cesena e la squadra mi ha dato grande dimostrazione di professionalità. I ragazzi hanno dimostrato di avere tanta voglia. Lo spirito deve essere questo e non deve mai cambiare da qui alla fine. Si vede la mia mano? Il merito è sempre e solo di chi scende in campo...". Novellino invece è attonito per la prova dei suoi: "Non mi è piaciuto l'atteggiamento, c'erano tutti i presupposti per fare bene. Ora ognuno si assuma le proprie responsabilità perchè bisogna essere fuori di testa per fare una partita così... Non è questione di ruoli, oggi è mancato altro; abbiamo subito troppo la fase di non possesso e questo ci ha reso la vita molto difficile. Mi preoccupa anche l'atteggiamento, il modo in cui scendiamo in campo. Non posso dire che stiamo andando bene, sta a me tirare fuori tutto il meglio da questa squadra. E lo faremo con il lavoro". (Luca Brivio)





