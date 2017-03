Video/ Verona Pisa (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 32^ giornata)

LaPresse

VIDEO VERONA PISA (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 32^ GIORNATA) - Si è conclusa sull’1-1 la partita tra Verona e Pisa, nella 32^ giornata del campionato di serie B: un pareggio che lascia insoddisfatti i padroni di casa al Marcantonio Bentegodi, che speravo di ridurre il disavanzo dalla testa della classifica della cadetteria approfittando dello scontro diretto tra Spal e Frosinone. Andiamo a vedere cosa è successo in campo: la prima azione degna di nota del match non arriva prima del 20 minuto, con il gialloblu Zuculini che non trova lo specchio avversario, prima di servire a Pazzini e Siligardi la prima rete della partita al 24’. L’azione sveglia la compagine toscana che tenta di riprendere pochi minuti dopo con Tabanelli, il quale, benché sia stato ottimamente servito da Mannini, manda troppo in alto il pallone. L’intervallo sorprende un match piuttosto fiacco e dai ritmi non così elevato come forse ci si sarebbe aspettato: nella ripresa è ancora il Verona ha prendere per primo l’iniziativa con Pazzini che però manda il pallone fuori. I gialloblu poi ci riprovano al37’ del secondo tempo con Ganz, ma nel frattempo anche il Pisa ha cominciato a mettere sotto pressione la difesa dei padroni di casa (con Masucci al 17’): il tutto si conclude poi 83’ con Tonelli che beffa Nicolas approfittando dell’assist di Longhi. Vediamo quindi qualche statistiche del match occorso al Bentegodi: il Verona ha registrato un più alto livello di possesso palla 86% contro il 44 % avversario) oltre che un maggior numero di tiri (8 contro 5), di cui 5 in porta contro 2 degli ospiti. Il Pisa ha però messo a bilancio 28 punizioni contro 24 gialloblu ma un solo calcio d’angolo contro 5 dati agli scaligeri.

