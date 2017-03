Video/ Vicenza Brescia (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 32^ giornata)

LaPresse

VIDEO VICENZA BRESCIA (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 32^ GIORNATA) - Andiamo a leggere le statistiche della partita giocata questo pomeriggio al Romeo Menti tra Vicenza e Brescia. I biancorossi e le rondinelle si sono divise la posta in palio: al termine dei novanta minuti il tabellino del risultato ha segnato un 1-1. Padroni di casa leggermente meglio sul possesso palla con un 53%, 47% per il Brescia. Il Vicenza ha tirato molto di più nello specchio della porta, esattamente cinque volte contro un solo tentativo dei lombardi. Dieci i corner battuti dai veneti, 6 dalla squadra guidata da Gigi Cagni. Dal punto di vista fisico è stata una sfia abbastanza maschia e combattuta, il direttore di gara ha estratto cinque cartellini gialli ed 1 rosso. Al termine della sfida, in casa Vicenza, ha parlato Esposito. Queste le sue parole in mixed zone: “Dispiace perché ci tenevamo a vincere, sarebbe stato importante per la classifica. Ci abbiamo provato fino all’ultimo con De Luca. Nulla è compromesso, siamo ancora fuori dalla zona calda e dovremo prenderci i punti persi oggi a Perugia. Il vantaggio del Brescia è nato su un fallo inesistente ma poi non ci siamo scomposti". (Jacopo D'Antuono)





