CASIRAGHI E ZOLA ALL'INTER?/ Svelato un retroscena intrigante su Pioli e la panchina nerazzurra

Stefano Pioli - La Presse

CASIRAGHI E ZOLA ALL'INTER? L'EX BOMBER DI LAZIO E JUVENTUS SVELA UN RETROSCENA INTERESSANTE. PAROLE ANCHE PER BELOTTI E VENTURA - Pierluigi Casiraghi ha parlato della possibilità di diventare vice allenatore dell'Inter con Gianfranco Zola alla guida della squadra nerazzurra nel dopo Frank de Boer. L'ex bomber di Lazio e Juventus però ha parlato anche della situazione della nostra nazionale stasera impegnata in un'amichevole di lusso contro l'Olanda. A SportMediaset durante 4-4-2 ha sottolineato: "Mi piace molto Giampiero Ventura. E' un periodo di cambiamenti e molti giocatori importanti stanno lasciando la squadra azzurra. Bisognava cambiare dopo buoni risultati. Ci sono ragazzi che stanno facendo bene e stanno crescendo. Belotti? Somiglia a tanti. Hanno scomodato grandi attaccanti del passato, ma devo dire che mi ha impressionato molto. E' migliorato tanto ed è cattivo sotto porta. Sta diventando un giocatore importante e con Ciro Immobile si trova benissimo. Hanno caratteristiche che li fanno completare a vicenda".

CASIRAGHI E ZOLA ALL'INTER? L'EX BOMBER DI LAZIO E JUVENTUS SVELA UN RETROSCENA INTERESSANTE - Mesi dopo la scelta di Stefano Pioli come nuovo allenatore dell'Inter dopo l'esonero di Frank de Boer si torna a parlare del famoso casting fatto dalla società nerazzurra per la scelta di un nuovo tecnico. Della situazione ha parlato Pierluigi Casiraghi ai microfoni di SportMediaset durante 4-4-2 sottolineando alcuni particolari molto interessanti: "Io e Gianfranco Zola siamo stati vicino fino all'ultimo secondo e poi hannos scelto Pioli. Peccato perchè sarebbe stata una grande opportunità per noi". Pierluigi Casiraghi ha iniziato la carriera da allenatore subito dopo la fine della carriera agonistica da calciatore nel 2000. Ha guidato per due anni le giovanili del Monza per poi passare alla prima squadra del Legnano. Dal 2006 al 2011 poi Casiraghi è stato alla guida dell'Italia Under 21. Da quael momento in poi però non ha avuto più occasioni di fare l'allenatore e dopo quattro anni è diventato vice a Cagliari proprio di Gianfranco Zola. L'anno scorso era all'Al-Arabi, mentre quest'anno è al Birmingham sempre da vice e sempre alle spalle dell'ex attaccante sardo di Cagliari e Parma.

© Riproduzione Riservata.