Diretta/ Casalmaggiore Busto Arsizio: info streaming video e tv, risultato live (Semifinale Cev Cup, oggi)

Diretta Casalmaggiore Busto Arsizio (LaPresse)

DIRETTA POMI’ CASALMAGGIORE UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (SEMIFINALE CEV CUP, OGGI) – Casalmaggiore Busto Arsizio, diretta dagli arbitri Balandzic e Ayata, è la partita di volley femminile in programma oggi martedi 28 marzo 2017 alle ore 20.30 press il PalaRadi di Cremona, valida quale sfida di andata delle semifinali di Cev Cup 2017, secondo torneo continentale per club in Europa. Si gioca quindi oggi il primo atto del derby tutto italiano che mette in palio un posto nella finalissima: chi vince incontrerà poi all’ultimo campo la vincente tra Galatasaray e Dinamo Kazan. La sfida quindi si annuncia di grandissima importanza, specialmente per le farfalle di Mencarelli, che puntano all’Europa in cerca del riscatto per un finale di stagione in campionato nazionale davvero al di sotto delle aspettative, dove solo all’ultima giornata le biancorosse hanno acciuffato al pelo un posto per disputare gli ottavi dei playoff.

Le ambizioni di Busto Arsizio però si scontrano con una delle formazioni più forti del campionato italiano, ovvero le rosanero di Caprara, che hanno chiuso la propria stagione, dopo aver a lungo dominato al secondo posto con 46 punti e solo sconfitte stagionali, che hanno loro permesso un accesso diretto ai quarti di finale per la lotta al 72^ scudetto. Andiamo a conoscere i probabili sestetti in campo tra qualche ora la PalaRadi: Mencarelli dovrebbe mettere in campo Valentina Diouf dal primo minuto, vista anche la possibile assenza di Pisani, con Vasilantonaki pronta dalla panchina. Per il resto nulla dovrebbe cambiare rispetto a quanto visto in precedenza con Signorile e Martinez, sicure della propria maglia da titolare. Maggiori dubbi invece per Casalmaggiore di Caprara, vista la reiterata assenza di Fabris, che lascia il posto a Tirozzi nelle previsioni: non potrà comunque mancare la grande ex del match ovvero Carli Lloyd, che ha vestito la maglia delle farfalle dal 2011-2013.

Difficile fare un pronostico del match, viste le rose, le qualità e soprattutto le ambizioni di entrambe le formazioni: su cui non vi è il minimo dubbio è invece lo spettacolo che le due compagini daranno vita in questa semifinale di Cev Cup, visti anche i precedenti registrati nell’ultima stagione, davvero numerosi. Ricordiamo pertanto che sarà possibile assistere in diretta tv alla partita tra Casalmaggiore e Busto Arsizio sul canale Sportitalia, presente al numero 60 del telecomando del digitale terrestre, oltre che al numero 225 del bouquet satellitare di Sky, riservato però ai soli abbonati alla tv pay-per-view. Sarà quindi assicurata anche la diretta streaming video della gara di andata delle semifinali di Cev Cup sul sito ufficiale del canale, all’indirizzo www.sportitalia.com, a cui ero sarà necessario iscriversi. Consigliamo infine di collegarsi al sito della competizione (www.cev.lu) per rimanere aggiornarti sul risultato in diretta e tutte le statistiche relative alla partita.

© Riproduzione Riservata.