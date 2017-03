Diretta Italia Olanda/ Streaming video RaiPlay.tv, probabili formazioni, quote e risultato live (amichevole)

Diretta Italia Olanda, Foto LaPresse

DIRETTA ITALIA OLANDA: STREAMING VIDEO RAIPLAY.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Italia Olanda è una delle amichevoli di lusso che si giocano martedì 28 marzo: presso l’Amsterdam Arena, alle ore 20:45, le due nazionali scendono in campo a pochi giorni dal rispettivo impegno nelle qualificazioni al Mondiale 2018. L’Italia ha battuto 2-0 l’Albania, confermandosi al primo posto nel girone insieme alla Spagna: differenza reti peggiore e dunque, almeno per il momento, necessità di vincere in terra iberica per blindare primo posto e qualificazione diretta, ma si può rimproverare ben poco a Giampiero Ventura che ha vinto 4 delle 5 partite ufficiali allenate.

Diversa la situazione in casa Olanda, dove è avvenuto un vero e proprio terremoto: la sconfitta in Bulgaria ha fatto scivolare gli orange in quarta posizione e sempre più lontani dal Mondiale. Vicina al secondo fallimento consecutivo (dopo la mancata qualificazione agli Europei), la federazione ha dato il benservito a Danny Blind che avrebbe dovuto rappresentare il nuovo corso: in panchina questa sera ci sarà Fred Grim, che è il selezionatore dell’Under 21. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI ITALIA OLANDA LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY ITALIA OLANDA - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DELLE AMICHEVOLI

A meno di un cambio anche nella nazionale giovanile, è chiaro che si tratti di una scelta ad interim e che, probabilmente a giugno nel prossimo impegno di qualificazione, l’Olanda avrà un nuovo CT. Il ribaltone ovviamente incide anche sulle probabili formazioni: difficile ipotizzare quello che Grim possa decidere in così poche ore e senza conoscere direttamente il gruppo.

Di sicuro il modulo dell’Olanda sarà il 4-3-3, ma individuare con esattezza i titolari è impresa ardua. Sicuramente non ci sarà l’infortunato De Vrij; pensando a qualche sostituzione rispetto alla partita di Sofia, in porta potrebbe esserci Cillessen con una difesa nella quale il giovane Tete potrebbe essere schierato come terzino destro, con Daley Blind confermato dall’altra parte e una difesa con Martins Indi affiancato da Viergever. A centrocampo riposo possibile per Strootman e Klaassen: dentro Tonny Vilhena o Propper come mezzala, con Wijnaldum confermato dall’altra parte e De Roon, ex dell’Atalanta, davanti alla difesa. Nel tridente offensivo c’è l’imbarazzo della scelta: Depay dovrebbe in ogni caso tornare titolare, dall’altra parte è pronto Lens mentre come prima punta potrebbe esserci uno tra Janssen e Luuk De Jong.

L’Italia di Giampiero Ventura dovrebbe tornare invece al 3-5-2, cavalcando Eder e Petagna davanti: alle spalle quindi Zappacosta e Darmian avanzano la loro posizione con Verratti e De Rossi confermati, dentro Parolo per completare la linea mentre alle spalle del centrocampo Bonucci sarà il riferimento della difesa e giocherà con Rugani e Romagnoli. Viva anche l’ipotesi del tridente: in questo caso Candreva sarà in campo con Belotti da prima punta, e potrebbe esserci l’esordio per Gagliardini e Spinazzola.

Come detto le nazionali affrontano due momenti diversi: l’Italia ha dimostrato di saper riscattare il pessimo Mondiale 2014, con Antonio Conte ha ridato credibilità al movimento e sfiorato una semifinale all’Europeo (e chissà come sarebbe potuta finire) e poi la federazione ha deciso di investire su un Commissario Tecnico che non portasse troppi cambiamenti nel modulo e nell’idea di gioco. Ventura ha fatto bene da subito: il girone non impossibile ha aiutato, ma questa è una nazionale giovane (sei dei convocati per queste partite potrebbero giocare in Under 21) e che ha una propria identità.

L’Olanda invece sta affrontando forse la crisi più grave della sua storia: mancare la qualificazione al Mondiale, soprattutto in un girone nel quale le avversarie per i playoff sono la Bulgaria e la Svezia (orfana di Zlatan Ibrahimovic) sarebbe naturalmente un fallimento per una nazionale che meno di tre anni fa arrivava alla semifinale del Mondiale prendendosi poi il terzo posto. E’ chiaro che l’investimento sui nuovi giovani non abbia fino a qui pagato dividendi: il talento c’è ma il salto da una generazione all’altra è stato troppo netto e marcato, impedendo agli orange di amalgamare un nuovo progetto come fatto ad esempio dalla Germania. Che questo possa essere un punto dal quale risalire per ricostruire è ovvio, ma bisognerà capire in che modo l’Olanda intenderà farlo.

Per Italia-Olanda l’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per le scommesse: a essere favorita è la nostra nazionale, accompagnata da una quota di 2,60 per la sua vittoria (segno 2). La vittoria dell’Olanda, indicata dal segno 1, vale invece 2,70 mentre il pareggio - segno X - vi permetterà di vincere 3,10 volte la somma che avrete deciso di investire sulla puntata.

Italia Olanda, come tutte le partite della nostra Nazionale, sarà trasmessa in diretta tv dalla televisione di stato: appuntamento quindi in chiaro per tutti su Rai Uno, e possibilità di seguire l’amichevole dell’Amsterdam ArenA anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it.

