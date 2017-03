Diretta/ Trento Fenerbahce Istanbul: info streaming video e tv, risultato live (Semifinale Cev Cup, oggi)

Diretta Trento Fenerbahce (LaPresse)

DIRETTA DIATEC TRENTINO FENERBAHCE ISTANBUL: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (SEMIFINALE CEV CUP, OGGI)- Trento Fenebahce Istanbul, diretta dagli arbitri Yabakiev e Rydland, è la partita di volley maschile di andata delle semifinali della Cev Cup 2017 attesa al PalaTrento oggi 28 marzo 2017 alle ore 20.30. Con la semifinale play off scudetto tutta da giocare con Perugia, per i gialloblu è però ora di staccare la testa dal campionato di Superlega per tuffarsi di nuovo in Europa, e dare seguito alle proprie ambizioni nel tabellone finale della Cev Cup nel tentativo di strappare un posto nella finalissima. La formazione di Lorenzetti apre in casa una nuova fase del secondo torneo per club a livello europeo, aggiungendo così un mattoncino al raggiungimento di uno dei principali obiettivi di questa stagione, ormai alle sue battute finali. Di contro però si troverà una delle squadre più ottiche dell’intero torneo, il Fenerbahce Istanbul, che è approdata a questa fase avendo battuto nell’ordine H. Mate Asher, Levski Sofia, e Ajaccio, e che negli ultimi anni è stata una presenza fissa nei due maggiori tornei continentali.

Fatto conto di un possibile turnover dell’ultimo minuto visto in contemporaneo gravoso impegno con Perugia nei play off scudetto di campionato Lorenzetti dovrebbe comunque optare per il sestetto di partenza per Giannelli al palleggio e Lanza al posto 4, assieme a Urnaut e Stokr, oltre che al recordman di presenze Massimo Colaci. Per questo match inoltre il tecnico dovrà fare a meno di Oleg Antonov, out per almeno dieci giorni dopo una lieve distrazione muscolare alla coscia destra. Per la formazione turca invece dovrebbe confermare nella probabile formazione d’inizio quanto già visto in campo contro l’Ajaccio nel turno precedente dei quarti di finale, con Mijalovic, Petreas e Simovski, oltre a Miranda in posto 4 e Daley in 5 e Takaniko a completamento del sestetto.

Ricordiamo infine che la partita di andata delle semifinali di Cev Cup tra Trento e Fenerbahce Istanbul, attesa alle ore 20.30 non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti la diretta video streaming della partita di pallavolo maschile. Consigliamo pertanto di collegarsi sul sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.cev.lu per rimanere costantemente aggiornati sul risultato live della partita, oltre che sui profili social della formazione trentina su facebook (@trentinovolleysrl) e su Twitter (@trentinovolley), dove non mancheranno commenti, statistiche e dettagli dell'incontro.

© Riproduzione Riservata.