Francia Spagna/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote e risultato live (amichevole)

Diretta Francia Spagna, Foto LaPresse

DIRETTA FRANCIA SPAGNA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Francia Spagna, prestigiosa amichevole dello Stade de France, si gioca alle ore 21 di martedì 28 marzo. Archiviati gli impegni per le qualificazioni al Mondiale 2018, che prevedevano un solo turno, Bleus e Furie Rosse si incrociano nell’ennesimo capitolo di una rivalità infinita e che conta tanti precedenti importanti ed epici. Lungi dal considerarla una “semplice” amichevole, la sfida di questa sera sarà invece un gran bel banco di prova per entrambe le nazionali, che saranno protagoniste nel prossimo Mondiale al quale, salvo scossoni imprevisti, si qualificheranno.

Entrambe comandano il loro girone con 13 punti; dopo il 3-1 in Lussemburgo la Francia ha mantenuto i 3 punti di vantaggio sulla Svezia e non dovrebbe avere problemi nel gestire la situazione nel girone di ritorno. La Spagna ha battuto 4-1 Israele, incrementando la sua differenza reti: particolare non indifferente visto che al momento è questo che fa sì che le Furie Rosse siano prime rispetto all'Italia, in attesa del ritorno che si disputerà comunque in terra iberica.

Una Spagna che però sta ricostruendo avendo esaurito lo straordinario ciclo che ha portato due Europei e un Mondiale in bacheca, e che ha cambiato allenatore dopo quel quinquennio; la Francia si è già presa una finale Europea confermando la bontà del suo progetto, ma l’ha persa in casa e questo è stato visto come un flop, anche perchè il torneo casalingo era visto come un sostanziale punto di arrivo. Nei fatti invece i Bleus hanno appena iniziato la loro corsa verso la grandezza: il gruppo è giovane e può reggere per tanti anni.

Parlando delle probabili formazioni, Didier Deschamps dovrebbe schierare la sua Francia con il 4-2-3-1 già visto in Lussemburgo; dovrebbe chiaramente cambiare qualche uomo nell’undici titolare, di sicuro l’infortunato Sidibé sarà sostituito da Jallet mentre a sinistra è pronto a giocare Kurzawa, con la conferma di Koscielny e Umtiti al centro dello schieramento. In porta si va verso la conferma di Lloris, anche se Aréola rimane in lizza; in mediana Tolisso o Rabiot sembrano potersi prendere un posto e farà coppia con uno tra Kanté e Matuidi, sulla linea di trequarti spazio a Griezmann (da trequartista) con possibile conferma anche di Dembélé e Payet, davanti a tutti possibile ingresso dal primo minuto per Gameiro.

Un paio di cambi anche nella Spagna: davanti a De Gea potrebbe essere il momento di Javi Martinez come difensore centrale, al fianco di Sergio Ramos e con Azpilicueta pronto a prendere la posizione di Jordi Alba. A centrocampo giocherà Sergio Busquets, ma difficilmente Iniesta giocherà due partite consecutive: ecco allora che potremmo vedere Koke dal primo minuto, con Isco che potrebbe agire come altra mezzala (si gioca una maglia con Ander Herrera). Davanti invece è tutto pronto per l’ingresso di Morata e Pedro, a completare il tridente offensivo possibile conferma per Vitolo.

Come detto si tratta di una sfida ad alta quota: sia la Francia che la Spagna, che hanno vinto tanto a livello giovanile con giocatori che questa sera saranno in campo per l’amichevole, sono in un momento nel quale stanno provando a ricostruire dalle ceneri del passato. Glorioso per le Furie Rossi, che hanno dominato in lungo e in largo e adesso giustamente pagano il cambio generazionale; fumoso e poco concreto per una Francia che, dopo aver salutato Laurent Blanc, ha deciso di spingere poco e di dare a Deschamps il giusto tempo.

La finale raggiunta agli Europei ha confermato la bontà del progetto; la sconfitta subita dal Portogallo brucia più che altro per il fattore campo, ma ha dato ancora più consapevolezza a una squadra che è formata per larga parte dai giocatori che quattro anni fa hanno vinto il Mondiale Under 20 e che deve ancora sbocciare del tutto, pronta a essere protagonista assoluta alla prossima Coppa del Mondo.

Staremo a vedere; di certo in questa partita di Saint Denis in palio c’è molto più di una vittoria, perchè quando si affrontano due grandi nazionali il prestigio è la prima cosa da preservare. Sono disponibili le quote Snai per scommettere su questa partita: Francia che in virtù del fattore campo viene data favorita, siamo infatti a 2,35 per il segno 1 che identifica la sua vittoria, mentre per l’affermazione della Spagna la vincita è di 3,05 volte la somma in gioco. Il pareggio, contraddistinto dal segno X, vale invece 3,10.

Francia Spagna non sarà trasmessa in diretta tv, e dunque non potrete assistere all'amichevole di Saint Denis in diretta streaming video; per tutte le informazioni utili potete eventualmente consultare gli account Twitter messi a disposizione dalle due federazioni, nello specifico @FFF per la Francia e @rfef per la Spagna.

