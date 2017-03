Daniele De Rossi - La Presse

INFORTUNIO DE ROSSI, BRUTTA GINOCCHIATA ALLA SCHIENA IL CENTROCAMPISTA ESCE SULLE SUE GAMBE CLAUDICANTE. AL SUO POSTO GAGLIARDINI, BONUCCI CAPITANO - Daniele De Rossi è uscito infortunato nel primo tempo dell'amichevole Olanda-Italia. Il centrocampista della Roma ha preso un duro colpo alla schiena che l'ha costretto a uscire dal campo claudicante anche se sulle sue gambe. Al posto di Daniele De Rossi è entrato il talento dell'Inter Roberto Gagliardini. Il centrocampista classe 1994 arrivato all'Inter a gennaio dall'Atalanta avrà così la possibilità di giocare tutto il secondo tempo di una partita sicuramente per lui emozionante anche perchè è il debutto nella nazionale maggiore. Daniele De Rossi uscendo è costretto anche a cedere la fascia di capitano che aveva ereditato da Gianluigi Buffon che a sua volta ha lasciato spazio a Gianluigi Donnarumma. E' stato Leonardo Bonucci a diventare il capitano della nazionale di Giampiero Ventura. Staremo a vedere come andrà la partita che vede ora gli azzurri avanti nel risultato per due a uno grazie a una rete proprio del difensore della Juventus.

