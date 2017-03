Incendio Stadio Tevez/ Cina, brucia l'impianto dello Shanghai Shenhua (ultime notizie, oggi)

Carlos Tevez al suo arrivo allo Shanghai Shenhua (LaPresse)

INCENDIO STADIO TEVEZ, CINA: BRUCIA L’IMPIANTO DELLO SHANGAHI SHENHUA (ULTIME NOTIZIE OGGI)- Tra pochi giorni avrà inizio il campionato cinese ma per lo Shangai Shenhua la stagione è già iniziata nel peggiore dei modi: questa mattina un violento incendio ha infatti intaccato parte dello Hongkou Stadium, l’impianto della squadra cui Carlos Tevez presto vestirà la maglia dopo il clamoroso addio al Boca Juniors. Secondo gli ultimi aggiornamenti pare che lo spaventoso incendio si sia sviluppato nelle parte esterna dell’impianto, dove i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente: pare quindi che non vi siano stati danni innanzitutto a persone, oltre che al campo o alle tribune dell’impianto di proprietà dello Shangai Shenhua, ma le reali condizioni dello stabilimento saranno confermate dalle autorità preposte solo nelle prossime ore. Il club ha chiaramente fatto sapere che lo stadio di Hohnkou, costruito nel 1999 rimarrà per i prossimi giorni chiuso per inagibilità: l’ipotesi più probabile è che la società cinese inaugurerà la sua superstagione con Tevez con lo stadio chiuso. Al momento non sono state ancora chiarite le origini dell’incendio che avviluppato l’ala dello stadio: è stata chiaramente aperta un indagine ufficiale per appurarne nel cause

