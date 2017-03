Italia Olanda/ Probabili formazioni: quote, ultime novità live (amichevole, oggi)

Probabili formazioni Italia Olanda, LaPresse

ITALIA OLANDA: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Italia Olanda si gioca alle ore 20:45 di martedì 28 marzo: torna in campo la nostra Nazionale per un’amichevole di prestigio nello splendido scenario dell’Amsterdam Arena. L’obiettivo è quello di avere a disposizione un test di ottimo livello, anche se a dire il vero troveremo di fronte un’Olanda in grossa crisi: clamorosamente esclusa dall’Europeo a 24 squadre dell’anno scorso, adesso è quarta nel proprio girone e dunque vede lontani i Mondiali, tanto da avere appena esonerato il commissario tecnico. L’Italia sta sicuramente meglio e per Ventura la partita di stasera sarà un test molto interessante. Aspettando il calcio d’inizio della partita possiamo andare a studiare dubbi e certezze dei due allenatori analizzando le probabili formazioni di Italia Olanda.

ITALIA OLANDA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Italia Olanda, partita amichevole di questa sera, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria dell’Italia (segno 2) vale 1,22, il pareggio (segno X) è quotato 5,50 mentre la vittoria dell’Olanda (segno 1) vi permetterà di vincere 16,00 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA - Si prevedono tante novità per Giampiero Ventura, che sfrutta questa amichevole di lusso per vedere all’opera alcune delle sue nuove leve. Rispetto alla partita contro l’Albania cambieranno tante cose: difficile “indovinare” la formazione esatta, anche perché ci sono ben tre moduli possibili, di conseguenza gli interpreti potranno cambiare anche in base al modulo scelto. Di certo ci saranno molti cambi, forse addirittura nove giocatori, rispetto agli undici visti all’opera venerdì sera a Palermo. Le uniche due conferme dovrebbero essere Immobile e Belotti, ormai insostituibili anche in una partita del genere; per Petagna è comunque previsto spazio nel secondo tempo. Se teniamo per buono il modulo 4-2-4 che a Ventura è molto caro, ecco che a completare l’assetto offensivo potrebbero esserci Eder, che va verso una maglia da titolare garantita, e Nicola Sansone in ballottaggio con Lorenzo Insigne, che potrebbe nuovamente giocare dal primo minuto. In mediana possibile esordio di Gagliardini che dovrebbe fare coppia con Parolo, in caso di mediana a tre invece giocherà dal primo minuto anche uno fra De Rossi e Verratti. Per quanto riguarda la difesa, Barzagli è tornato a casa per motivi personali e Bonucci verrà risparmiato; la coppia centrale sarà giovane, al fianco di Alessio Romagnoli agirà Daniele Rugani e si tratta dunque di due giocatori che potrebbero ancora fare parte dell’Under 21. Sulle fasce laterali fuori Zappacosta e De Sciglio: spazio a Darmian e a Spinazzola, che potrebbe fare così il suo esordio in Nazionale e tornare a giocare terzino sinistro in una linea a quattro come ai tempi del Perugia.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA - L’Olanda è giovane e in formazione; dopo il flop del biennio precedente, anche la qualificazione ai mondiali è in bilico, tanto che dopo la sconfitta di sabato contro la Bulgaria è stato esonerato il c.t. Danny Blind e al suo posto in panchina sederà stasera il vice Fred Grim. Vedremo se questo porterà novità, ma nell’immediato non si può stravolgere molto. In porta dovrebbe esserci Cillessen, riserva di Ter Stegen nel Barcellona; davanti a lui il punto fermo doveva essere De Vrij, ma il calciatore è stato richiamato dalla Lazio per infortunio. Possibile spazio quindi per uno tra Hoedt (prima convocazione) e Martins Indi (uno dei talenti emergenti del passato recente, ma non si è confermato), sulle fasce Karsdorp e Daley Blind, figlio dell’ex CT, dovrebbero essere sicuri del posto. L’Olanda si disporrà ovviamente con il 4-3-3: a guidare il centrocampo potrebbe essere l’ex Atalanta De Roon, con Propper da una parte e Wijnaldum mezzala sinistra ma libero di agire a tutto campo. Il tridente offensivo presenta molte possibili soluzioni: possibile che Memphis Depay sia il titolare a sinistra con il giovane Quincy Promes, talento in ascesa, come esterno destro che si gioca il posto con Lens. Da prima punta Bas Dost potrebbe essere il preferito per questa sera, in alternativa ci sono Luuk De Jong e Janssen.

ITALIA (4-2-4): G. Donnarumma; Darmian, Rugani, A. Romagnoli, Spinazzola; Gagliardini, Parolo; Eder, Belotti, Immobile, N. Sansone.

A disposizione: Buffon, Meret, Zappacosta, Bonucci, Astori, De Sciglio, Verratti, De Rossi, Bernardeschi, L. Insigne, Petagna.

Allenatore: Giampiero Ventura.

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Karsdorp, Hoedt, Martins Indi, Daley Blind; Propper, De Roon, Wijnaldum; Promes, Dost, Depay.

A disposizione: Krul, Zoet, Vorm, Veltman, Fer, Klaassen, Ramselaar, Strootman, Toornstra, Vilhena, Berghuis, Lens, V. Janssen, L. De Jong, Robben.

Allenatore: Fred Grim.

