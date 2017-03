Italia Svezia Under 19/ Info streaming video e diretta tv, risultato live (oggi 28 marzo 2017)

Diretta Italia Svezia Under 19, LaPresse

DIRETTA ITALIA SVEZIA UNDER 19 INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (EUROPEI FASE ELITE TERZA GIORNATA GRUPPO 7, OGGI MARTEDI’ 28 MARZO 2017) - Italia Svezia Under 19, diretta dall’arbitro francese Francois Letexier, è una partita valida per la terza giornata del girone 7 della Fase Elite degli Europei di categoria: si gioca questa sera, martedì 28 marzo 2017, alle ore 19.00 presso lo stadio FC VW Hamme dell’omonima località del Belgio, che ospita il quadrangolare che comprende appunto Italia e Svezia, oltre ai padroni di casa e all’Irlanda.

Ricordiamo brevemente la formula degli Europei Under 19: in questa Fase Elite le squadre qualificate dal precedente turno eliminatorio si uniscono a quelle già ammesse di diritto a questa fase e si giocano sette tornei con gruppi da quattro Nazionali ciascuno. Solamente le vincitrici dei gironi si qualificano per la fase finale, che si disputerà in estate. L’Italia però è già matematicamente eliminata, perché in precedenza ha perso con l’Irlanda e pareggiato con il Belgio e, classifica alla mano, sappiamo che il primo posto è già irraggiungibile. Infatti il Belgio ha 4 punti e l’Irlanda 3 come la Svezia, mentre noi siamo ultimi con un solo punto. Vincendo saliremmo a quota 4 punti, ma la vincente dell’altra partita (oppure il Belgio in caso di pareggio) sicuramente ci arriverebbe davanti. Di conseguenza la posta in palio è importante soprattutto per la Svezia, che però dal canto suo può solo vincere e sperare che questo possa bastare, dal momento che in palio c’è un solo posto nella fase finale.

Per la Nazionale di Roberto Baronio ci sono state ben poche soddisfazioni in questo torneo in Belgio: giovedì scorso la sconfitta per 2-0 contro l’Irlanda, determinata dai gol di Levingston al 33’ minuto e di Hale su calcio di rigore al 72’, ci aveva già messo in una situazione difficilissima. Sabato le ultime speranze sono naufragate con il pareggio contro il Belgio: una prestazione sicuramente più convincente, ma un’Italia protesa alla ricerca di una necessaria vittoria fu trafitta dal gol di Verreth per i padroni di casa a dieci minuti dalla fine. Proprio al 90’ Maggiore ha evitato una sconfitta che sarebbe stata immeritata, ma il pareggio serve solo per l’onore - e per complicare il cammino del Belgio - perché con un solo punto in due partite non si può di certo ambire a vincere il girone e dunque la fase finale quest’anno resta una chimera, dopo che l’anno scorso eravamo arrivati in finale ed eravamo dunque vice-campioni d’Europa uscenti.

Per gli appassionati bisogna segnalare che Italia Svezia Under 19 non sarà visibile in diretta tv su canali italiani e di conseguenza non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video. Un punto di riferimento importante sarà dunque il sito ufficiale della Uefa (www.uefa.com) nella sua apposita sezione riservata agli Europei Under 19, inoltre informazioni utili potranno essere disponibili anche sui social network ufficiali della Federcalcio Italiana.

