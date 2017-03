JUVENTUS & MAFIA / I legali di Andrea Agnelli alla Procura: "Tenevamo buoni gli ultrà"

Andrea Agnelli - La Presse

JUVENTUS & MAFIA, I LEGALI DI ANDREA AGNELLI ALLA PROCURA: "INTIMIDAZIONI AL CLUB DAI CAPI ULTRÀ". L'OBIETTIVO DEL PRESIDENTE - Il Presidente della Juventus Andrea Agnelli sta cercando di spiegare, tramite i suoi avvocati Luigi Chiappero e Maria Turco, quanto accaduto nella vicenda che ha visto avvicinare alla sua figura le ombre scomode della mafia organizzata interna agli ultrà bianconeri. Una situazione scomoda dalla quale Andrea Agnelli vuol far capire è ovviamente estraneo. Il Corriere della Sera ha pubblicato parte del memoriale inviato dal Presidente della Juventus e dai suoi legali alla Procura. In una parte sottolinea l'obiettivo che aveva in mente la società e cioè: "L'ordine pubblico era il nostro fine". Si spiega anche: "Le concessioni sono il frutto di necessità per mantenere un ordine pubblico che è sempre stato gestito di pari accordo con le forze dell'ordine". Una situazione che nasconde ancora molti dubbi, ma che di certo deve trovare una decisione finale. Staremo a vedere quanto accadrà nei prossimi gionri e sicuramente ci saranno delle evoluzioni importanti da seguire con attenzione.

