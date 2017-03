MONCHI/ Ramón Rodríguez Verdejo, chi e' in nuovo ds della Roma che prende il posto di Sabatini?

Ramón Rodríguez Verdejo Monchi (Foto: Lapresse)

MONCHI RAMON RODRIGUEZ VERDEJO, CHI E' IL NUOVO DS DELLA ROMA CHE PRENDE IL POSTO DI SABATINI? - In Spagna è considerato il mago delle plusvalenze e colui che ha reso grande il Siviglia. Stiamo parlando di Ramon Rodriguez Verdejo, meglio noto con il nome di Monchi, l'uomo che da giugno ricoprirà il ruolo di direttore sportivo della Roma. Lo spagnolo, nato a San Fernando, comune dell'Andalusia, prenderà il posto di Walter Sabatini e avrà il compito di ricostruire la rosa giallorossa con le risorse che metterà a disposizione il presidente americano James Pallotta. L'accordo tra le parti è avvenuto nei giorni scorsi, con Monchi che avrebbe accettato un contratto triennale. Il condizionale è d'obbligo, visto che manca ancora l'ufficialità. In ogni caso tutti danno per scontata la fumata bianca. Andiamo dunque a scoprire chi è il signor Verdejo, uno dei dirigenti più esperti d'Europa in quanto a calciomercato.

Monchi, come detto, è stato uno degli artefici principali del miracolo Siviglia, club che negli ultimi anni si è sempre ritagliato uno spazio importante in Liga e in Europa League. Nel suo lungo percorso di 16 anni con i biancorossi di Spagna, il futuro ds della Roma ha preso oltre 200 giocatori, molti dei quali prelevati a prezzo irrisorio e venduti per milioni e milioni di euro. Alcuni esempi? Dani Alves, preso per circa 500 mila euro e ceduto al Barcellona per oltre 40 milioni. Oppure, in tempi più recenti, Kondogbia e Bacca, acquistati rispettivamente per 2 e 7 milioni e rivenduti a 20 e 30. E così via per una lunga schiera di giocatori. I suoi soprannomi principali sono due: mago delle plusvalense o Re Mida. Già, perché tutto quello che viene toccato da Monchi sembra trasformarsi in oro. Riuscirà il dirigente spagnolo a imporsi alla Roma come a Siviglia? La sfida è accattivante, anche perché l'ex Siviglia dovrà subito risolvere questioni spinose, come il futuro di Manolas e Nainggolan oltre alla questione Totti e i nuovi giocatori da portare nella Capitale. In una piazza, quella giallorossa, calda e poco paziente.

