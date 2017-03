Marocco-Tunisia/ info streaming video e diretta tv, quote, orario, risultato live (amichevole, oggi)

Aymen Abdennour (Foto: Lapresse)

MAROCCO-TUNISIA, DIRETTA, STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE E RISULTATO LIVE (OGGI, 28 MARZO 2017) - L'amichevole internazionale Marocco-Tunisia andrà in scena questa sera, martedì 28 marzo 2017, alle ore 20.00 presso il Grand Stade de Marrakech, impianto suggestivo da oltre 45 mila posti. Sia Marocco che Tunisia utilizzeranno questa gara per testare nuovi uomini ed eventuali schemi in vista dei prossimi impegni, quelli sì decisivi ai fini della qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Il Marocco nell'ultima Coppa d'Africa tenutasi in Gabon, ha stupito tutti arrivando fino ai quarti di finale, salvo poi arrendersi contro l'Egitto, vittorioso per 1-0; sesso traguardo anche per la Tunisia, estromessa ai quarti per mano del sorprendente Burkina Faso, eroico nel superare la selezione di Henryk Kasperczak con il risultato di 2-0.

Nell'ultima amichevole disputata quattro giorni fa il Marocco ha superato proprio il Burikina Faso per 2-0 grazie alle reti messe a segno da Faycal Fajr e Aziz Bouhaddouz, mentre la Tunisia è reduce dal ko per 1-0 contro il Camerun. Andiamo a dare un'occhiata alle probabili formazioni di Marocco e Tunisia, partendo dai padroni di casa. La Nazionale marocchina dovrebbe scendere in campo con un undici molto simile a quello della gara vinta contro il Burkina Faso. Mohamedi ha buone probabilità di essere confermato tra i pali, così come Bouhaddouz in attacco. Tutti i riflettori saranno però puntati sulla stellina Younés Belhanda, compagno di squadra di Mario Balotelli nel Nizza, e su Fajr, centrocampista del Deportivo La Coruna. In attacco si giocano il posto Nabil Dirar (Monaco) e Khalid Boutaib (Strasburgo). Non ci sarà, ovviamente, Mhedi Benatia, out per infortunio. Nella Tunisia c'è spazio per una conoscenza del calcio italiano, quel Karim Laribi in forza al Cesena che dovrebbe partire titolare, così come Aymen Abdennour (Valencia) e i due talenti "fatti in casa" Taha Khenissi e Fakhreddine Ben Youssef, entrambi dell'Espérance Tunis.

I bookmaker vedono favorito il Marocco. Per l'agenzia di scommesse sportive Snai, la vittoria dei padroni di casa è quotata 1,90, contro il 4,25 del successo tunisino e il 3,10 del pareggio. La diretta tv di Marocco-Tunisia non sarà trasmessa da nessuna emittente italiana. La partirà potrà comunque essere seguita in tempo reale utilizzando gli account ufficiali delle due Nazionali su Facebook: @Rfmnofficiel per il Marocco e @Ftf.officielle per la Tunisia. Segnalamo inoltre i siti ufficiali delle due Nazionali: www.frmf.ma per quanto riguarda il Marocco e ftf.org.tn/fr/ per la Nazionale tunisina.

