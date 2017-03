Miami Open 2017/ Diretta Fognini Young streaming video Supertennis.tv, orario delle partite (oggi 28 marzo)

Miami Open 2017, Fabio Fognini, 29 anni (Foto LaPresse)

DIRETTA MIAMI OPEN 2017: FOGNINI YOUNG STREAMING VIDEO SUPERTENNIS.TV, ORARIO (OGGI 26 MARZO 2017) - Diretta Fognini-Young: con inizio alle ore 17 italiane, i match del Miami Open 2017 prevedono oggi gli ottavi di finale nel torneo maschile. Stiamo arrivando verso le battute conclusive del secondo Master 1000 della stagione, e abbiamo ancora un italiano in corsa per il titolo: Fabio Fognini, aiutato anche da un tabellone fin qui non impossibile, ha la possibilità di arrivare ai quarti del torneo della Florida.

Nei Master 1000 il sanremese ha centrato l'impresa soltanto in due occasioni: nel 2013 fece semifinale a Montecarlo, l'anno seguente entrò nei magnifici otto a Cincinnati. Oggi l'incrocio gli dà una grande occasione: il suo avversario è infatti Donald Young, americano di 27 anni che è numero 51 del ranking Atp e dunque sotto di lui in classifica (numero 40 per l'azzurro). Vero che Fognini non ha mai vinto contro di lui; vero è anche che i precedenti sono appena due, e che il primo si è giocato nel lontano 2012 e indoor (a Vienna).

L’altro è più recente, e risale al torneo di Nizza dello scorso anno: Young vinse 4-6 6-3 6-3, ma da allora l’americano non è più riuscito a confermarsi a grandi livelli. Il modo in cui Fabio si è liberato prima di Joao Sousa e poi di Jeremy Chardy, con rimonta sul francese, lascia intendere che le possibilità di vincere anche questa partita ci siano; dunque per la prima volta dopo tre anni Fognini potrebbe arrivare ai quarti di un Master 1000.

Per incrociare eventualmente uno tra Kei Nishikori e Federico Delbonis: il primo è la testa di serie numero 2 del tabellone ma non si sta esprimendo al massimo (ha faticato non poco contro Verdasco), il secondo lo ha battuto un anno fa in Coppa Davis e lo ha costretto al quinto set nel primo turno di Wimbledon. Un giocatore senza grandissimo talento e più che altro regolare, ma un grandissimo combattente che non lascia alcunchè sul campo; in ogni caso si tratterà di un match difficile per Fabio, che innanzitutto si deve concentrare su quello di oggi.

Nella parte bassa del tabellone abbiamo poi Rafa Nadal, che a Indian Wells si è fermato agli ottavi contro Federer: mai vincitore a Miami (quattro finali perse), il maiorchino sfida Nicolas Mahut per un posto nei quarti, dove potrebbe trovare quel Jack Sock (ha il derby contro Jared Donaldson) che sta vivendo decisamente il sou momento migliore in carriera, reduce dalla semifinale in California e ora molto vicino se non altro a entrare nei primi otto di un altro Master 1000.

Avendolo già fatto lo scorso anno a Shanghai e Parigi-Bercy, si tratterebbe della quarta volta consecutiva e della quarta in tutta la (ancora) giovane carriera del ventiquattrenne del Nebraska: niente male davvero per un giocatore che adesso può concretamente puntare a entrare nella Top 10 del ranking mondiale.

In campo avremo anche Roger Federer, che ieri ha battuto Del Potro: per lo svizzero si avvicina la possibilità di doppietta dei Master 1000 nel Nord America, il suo prossimo avversario sarà lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Solido e regolarista di certo, ma è chiaro che lo svizzero parte nettamente favorito e si prenota per i quarti di finale, avendo anche speso poco (in termini di tempo in campo) nel suo match precedente.

La diretta tv del torneo Miami Open 2017, almeno per quanto riguarda la Wta, è affidata a SuperTennis: la web-tv della federazione è disponibile per tutti al canale 64, e ovviamente si potrà assistere ai match del torneo anche in diretta streaming video visitando il sito www.supertennis.tv. Siamo invece su Sky Sport 2 per quanto riguarda il torneo maschile, con possibilità ovviamente di diretta streaming video attivando l'applicazione Sky Go. A proposito: per quanto riguarda le informazioni utili su questo torneo vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale www.miamiopen.com.

