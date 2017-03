PAIGE HACKERATA / WWE News, foto hot virali: la risposta della star del wrestling su Twitter

Immagini di repertorio (Fonte Lapresse)

PAIGE HACKERATA, FOTO HOT VIRALI: WWE NEWS, LA RISPOSTA DELLA STAR DEL WRESTLING SU TWITTER - Paige, la superstar inglese del mondo del wrestling già campionessa femminile della WWE, dopo aver subito l'hackeraggio del proprio telefono e aver visto la diffusione sul web di alcune sue foto hot private diventate virali nel giro di poche ore, ha scelto Twitter per comunicare il suo stato d'animo. Sempre forte e combattiva sul ring, Paige non ha nascosto di aver vissuto momenti molto complicati, come riportato da tuttowrestling.com:"Ho fatto un grande errore. Enorme. Ho dato fiducia a qualcuno che si è approfittato di una giovane ragazza anni fa. È stato un mio errore e me ne assumerò sempre la responsabilità. Ma la cosa più difficile è stata pensare “mio marito mi lascerà” “la mia famiglia mi rinnegherà”, ma ho l'immensa fortuna di avere una famiglia e un marito che sono restati con me perché sanno chi sono. Sanno che non sono una brutta persona e mi hanno tenuto la mano attraversando l'inferno. Perché come dice mio marito “ti può sembrare che il diavolo ti stia trascinando dentro ad una tempesta, ma ricorda, sei tu la tempesta”. E ha ragione. Ma siamo umani. Purtroppo le persone non la vedono così quando si trovano dietro alle tastiere. Pensano che non abbiamo sentimenti o che non soffriamo. Non sono solo stata vittima di un'umiliazione virale, ma di cyber bullismo. Ci sono stati giorni in cui avrei voluto farmi del male. Non solo per quello che milioni di persone mi stavano dicendo ma perché la mia famiglia e mio marito stavano subendo la stessa sorte da internet per i miei errori". In ogni caso, da una vicenda comunque negativa, Paige e il marito Alberto hanno deciso di guardare il bicchiere mezzo pieno:"Io e Alberto ci siamo chiesti come le persone che non siano mentalmente forti quanto noi possano affrontare queste cose. Quante altre persone devono soffrire per via di internet e per via dei codardi dietro alle tastiere. O quante persone sono cadute nella stessa mia trappola e hanno commesso gli stessi errori? Ecco perché stiamo prendendo tutta questa negatività e la stiamo trasformando in un po' di positività. Vogliamo consegnare queste persone alla giustizia e anche far scendere dal piedistallo i troll, per mancanza di un termine migliore. Portare consapevolezza. Aiutare coloro che non hanno gli strumenti o la forza mentale di farlo da soli. Per mostrare sia agli uomini che alle donne che devono pensare al loro futuro prima di fare qualcosa che possa causare un effetto farfalla nella loro vita in futuro. Ora dopo tutto questo lo so.. Nessuno mi farà soffrire per i miei errori, so già quali sono e già soffro. Ma io e Alberto insieme possiamo anche cambiare le cose. Il mio errore potrebbe aiutare il futuro di altri. Pensate. Prima di agire. In ogni modo. Andiamo avanti a testa alta. Senza parlare più di niente. Si guarda solo al futuro restando felici! Voglio dire, sto per sposarmi? Come posso non essere felice!!!". Clicca qui per leggere il post originale di Paige su Twitter!

