Portogallo Svezia/ Info streaming video e diretta tv, quote, orario, risultato live (amichevole, oggi)

Diretta Portogallo Svezia, LaPresse

DIRETTA PORTOGALLO SVEZIA INFO STREAMING VIDEO E TV, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE INTERNAZIONALE, OGGI MARTEDI’ 28 MARZO 2017) - Portogallo Svezia, partita amichevole che si disputa questa sera alle ore 20.45 italiane presso l’Estadio dos Barreiros di Funchal, sull’isola portoghese di Madeira: è lo stadio del Maritimo, che oggi ospita la Nazionale lusitana campione d’Europa in carica per l’interessante confronto amichevole con la Svezia. Si affrontano due squadre in buona forma, anche questo rende interessante una partita che non ci potrà proporre il duello fra Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic, dal momento che Ibra si è ritirato dalla Nazionale dopo Euro 2016.

Il Portogallo nel proprio girone delle qualificazioni ai Mondiali paga la sconfitta subita a settembre in Svizzera, ma da quel momento ha infilato quattro vittorie consecutive e di fatto possiamo già dire con ragionevole certezza che la lotta per la vittoria del gruppo (e quindi per la qualificazione diretta a Russia 2018) sarà ristretta proprio a Portogallo e Svizzera, con i lusitani che dovranno sfruttare la partita di ritorno in casa per annullare le distanze dai rossocrociati che sono ancora a punteggio pieno. Seconda anche la Svezia in un girone che si annuncia più complicato, visto che in lotta ci sono la Francia (favorita per il primo posto), gli svedesi, la Bulgaria e l’Olanda. Non sarà facile ottenere il pass - più realistico potrebbe essere puntare ad un posto nei playoff - ma senza Ibra essere secondi e avere battuto l’Olanda per ora rende il giudizio sul cammino della Svezia in questo biennio certamente positivo.

Diamo adesso uno sguardo alle quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Stai circa il risultato di questa partita, ecco che il Portogallo risulta essere certamente favorito: d’altronde, non si è campioni d’Europa per caso e pure il fattore campo può aiutare i lusitani in tal senso. Dunque, ecco che il segno 1 per la vittoria casalinga del Portogallo sarà quotato a 1,55, mentre in caso di pareggio (segno X) si sale fino a 3,70 ed infine in caso di colpaccio della Svezia chi punterà sul segno 2 verrà premiato 6,00 volte la posta in palio.

Per tutti gli appassionati è da segnalare che l’amichevole Portogallo Svezia sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports, canale che gli abbonati alla piattaforma satellitare Sky possono trovare al numero 204 del telecomando. Di conseguenza sarà garantita anche la diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, chiaramente riservata agli abbonati alla televisione satellitare. Per tutti gli altri, il consiglio è quello di seguire con attenzione gli aggiornamenti in tempo reale che senza dubbio i social network ufficiali delle due Federcalcio sicuramente pubblicheranno nel corso della partita.

