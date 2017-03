Pronostici amichevoli internazionali/ Scommesse e quote: Olanda Italia e le altre partite di oggi (28 marzo)

Pronostici amichevoli internazionali, LaPresse

PRONOSTICI AMICHEVOLI INTERNAZIONALI, LE SCOMMESSE SULLE PARTITE (OGGI MARTEDI’ 28 MARZO 2017) – Oggi, martedì 28 marzo, è fitto il programma delle amichevoli internazionali che coinvolgono anche le più importanti Nazionali europee: sfide che non valgono per le qualificazioni mondiali come era stato nei giorni scorsi, ma che in molti casi saranno di grande fascino e daranno indicazioni significative ai vari commissari tecnici. Ecco allora i nostri pronostici per le principali partite in programma oggi, provando a valutare il possibile esito delle sfide pur tenendo conto del fatto che si tratta di amichevoli e quindi andranno ad incidere anche le scelte di formazione da parte dei c.t., la voglia di fare esperimenti e magari da parte di qualcuno la mente che potrebbe essere già rivolta ai prossimi impegni con i club.

PRONOSTICO ALBANIA BOSNIA (ORE 18.00) - Sfida stuzzicante fra due squadre balcaniche, che di solito prendono molto seriamente ogni impegno con la maglia della Nazionale. Tecnicamente ha qualcosa in più la Bosnia, ancora in piena corsa per un posto ai prossimi Mondiali, mentre l’Albania negli ultimi mesi sembra avere fatto qualche passo indietro rispetto alla bella avventura a Euro 2016. Il fattore campo sarà però un aspetto da non sottovalutare in una partita del genere; diamo comunque qualche chance in più alla Bosnia, ma è una partita nel quale il pronostico deve restare aperto a una tripla.

PRONOSTICO ESTONIA CROAZIA (ORE 18.00) - Qui la Croazia è nettamente favorita. Infatti di fronte avrà un’Estonia che nel proprio girone ha raccolto solo 4 punti (dei quali tre battendo Gibilterra) e ha pure beccato 8 gol in Belgio, mentre i croati sono al comando del proprio gruppo con 13 punti e venerdì hanno consolidato la prima posizione battendo l’Ucraina. Insomma, il fattore campo e forse anche un maggiore impegno sembrano decisamente troppo poco per ribaltare la differenza di valori che attualmente separa Estonia e Croazia. Pronostico: 2.

PRONOSTICO RUSSIA BELGIO (ORE 18.00) - Sfida certamente interessante fra la Russia che si prepara ai Mondiali casalinghi - dunque senza l’assillo di doversi qualificare - e il Belgio che è una delle più forti Nazionali europee degli ultimi anni. Dal punto di vista strettamente tecnico il Belgio avrà senza dubbio qualcosa in più, d’altro canto è pure vero che queste partite sono importanti soprattutto per la Russia, che deve preparare solo tramite le amichevoli l’occasione di un Mondiale casalingo. Pronostico dunque aperto ad ogni soluzione, partita da tripla.

PRONOSTICO AUSTRIA FINLANDIA (ORE 20.30) - L’Austria, dopo il fantastico cammino nel girone di qualificazione a Euro 2016, sembra essersi bloccata: sotto le aspettative il rendimento nella fase finale e adesso eccola al terzo posto nel girone D delle qualificazioni mondiali. Nulla di trascendentale, ma comunque quanto basta per essere considerata nettamente favorita (anche grazie al fatto di giocare in casa) contro una Finlandia che invece nel girone I ha ottenuto un solo punto, pareggiando in casa contro il Kosovo. Qui dunque non dovrebbero esserci dubbi, pronostico: 1.

PRONOSTICO IRLANDA ISLANDA (ORE 20.45) - Irlanda prima a pari merito nel girone D, Islanda seconda nel girone I: entrambe stanno facendo la propria parte dopo un Europeo più che positivo, soprattutto per l’Islanda che era salita alla ribalta delle cronache, ma pure per l’Irlanda, fermata solo dalla Francia padrona di casa. Adesso entrambe stanno tenendo vivo il sogno mondiale, anche se conquistare un posto per Russia 2018 sarà senza dubbio più complicato. L’amichevole odierna si annuncia quindi interessante, con il fattore campo che potrebbe incidere a favore dei verdi. Pronostico: 1.

PRONOSTICO OLANDA ITALIA (ORE 20.45) - Italia che prosegue nel braccio di ferro a distanza con la Spagna, Olanda che invece è solo quarta nel proprio girone e quindi rischia seriamente di essere eliminata anche dai Mondiali dopo non avere clamorosamente preso parte agli Europei allargati a ben 24 squadre. Un crollo verticale per una squadra che nel 2014 (non un secolo fa) è arrivata terza agli ultimi Mondiali. Insomma, possiamo dirlo senza timori di smentita: l’Italia in questo momento è più forte. Resta da capire se questo basterà in una trasferta sempre ostica come quella ad Amsterdam, contando pure che l’Italia tradizionalmente in amichevole non rende mai al massimo. Il pronostico comunque potrebbe sorridere agli azzurri: X2.

PRONOSTICO PORTOGALLO SVEZIA (ORE 20.45) - La Svezia sta facendo molto bene nel girone A delle qualificazioni ed è reduce dal perentorio 4-0 con cui sabato ha liquidato la Bielorussia, ma in casa del Portogallo campione d’Europa in carica non sarà per niente facile per gli scandinavi, che ormai non possono più contare su Zlatan Ibrahimovic. I lusitani inoltre sono anch’essi in ottima forma, come testimonia il 3-0 inflitto sempre sabato a un avversario ostico come l’Ungheria nel girone B che li vede secondi a causa della sconfitta rimediata in Svizzera a settembre. Pronostico: 1.

PRONOSTICO FRANCIA SPAGNA (ORE 21.00) - Partita che sarà senza dubbio il big-match della serata ed è aperto ad ogni possibile esito fra due squadre che fino a questo momento nelle qualificazioni mondiali stanno marciando allo stesso ritmo, quattro vittorie e un pareggio su cinque partite giocate. Qui presumibilmente incideranno soprattutto le motivazioni e le scelte di formazione dei due allenatori. Tutti fattori sui quali al momento non è facile fare un’analisi, dunque in virtù del fatto che si gioca in Francia diamo leggera fiducia ai galletti proponendo 1X come pronostico per questa partita.

