Risultati amichevoli internazionali/ Diretta gol live score e marcatori (oggi, 28 marzo 2017)

Risultati amichevoli internazionali, Foto LaPresse

RISULTATI AMICHEVOLI INTERNAZIONALI: DIRETTA GOL LIVE SCORE DELLE PARTITE (OGGi 28 MARZO 2017) - Sono davvero tante le partite amichevoli che si disputano nella giornata di martedì 28 marzo: la UEFA ha archiviato nello scorso fine settimana gli impegni delle qualificazioni Mondiali 2018, con un turno che ha chiuso l’andata nei vari gironi. Oggi dunque, rispettando il copione che vuole almeno due partite per ciascuna squadra, le varie nazionali disputano una serie di gare che, almeno in alcuni casi, definire amichevoli è sicuramente riduttivo.

Basta dare uno sguardo al programma: non solo Olanda-Italia - ad Amsterdam - in prima serata assisteremo anche a Portogallo-Svezia (ore 20:45) e Francia-Spagna (ore 21), e sicuramente va citata anche Irlanda-Islanda (ore 20:45). Alle ore 20:30 si giocherà invece Austria-Finlandia, mentre nel pomeriggio il clou è rappresentato (alle ore 18) da Russia-Belgio.

Vedremo dunque all’opera la nazionale che ospiterà la fase finale della prossima Coppa del Mondo: qualificata ovviamente per diritto, ha il compito di presentare ai suoi tifosi un gruppo credibile che possa riscattare i fallimenti degli ultimi anni, e si testa contro una delle nazionali più forti in Europa che arriva dal primo pareggio nel suo girone (dopo quattro vittorie).

L’Italia torna ad affrontare l’Olanda in amichevole come già accaduto ai tempi di Antonio Conte, e in generale è una sfida che ci riporta alla mente la semifinale epica degli Europei 2000; una rivalità ormai diventata classica è quella tra Francia e Spagna, due nazionali che sono sempre state competitive indipendentemente dal periodo storico.

E’ interessante anche la partita tra Portogallo e Svezia: in epoca recente ha rappresentato la grande sfida tra Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic in un infuocato spareggio per andare ai Mondiali, oggi lo svedese ha dato l’addio alla nazionale e CR7 potrebbe non essere in campo (spesso viene risparmiato nelle amichevoli), ma si tratta di due nazionali che potremmo vedere in Russia tra poco più di un anno.

Difficilmente invece ritroveremo l’Austria: aveva stupito nelle qualificazioni agli Europei, nella fase finale ha fatto flop e adesso sta faticando a mantenere il livello, dando prova forse di non essere cresciuta abbastanza. Lo ha fatto eccome la Croazia (anch'essa in campo oggi), che sta dominando il suo girone e sarà una delle grandi protagoniste al Mondiale.

AMICHEVOLI INTERNAZIONALI

Ore 16:00 Georgia-Lettonia

Ore 18:00 Albania-Bosnia

Ore 18:00 Estonia-Croazia

Ore 18:00 Russia-Belgio

Ore 20:30 Austria-Finlandia

Ore 20:45 Irlanda-Islanda

Ore 20:45 Olanda-Italia

Ore 20:45 Portogallo-Svezia

Ore 21:00 Francia-Spagna





