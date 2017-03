Giampiero Ventura (Foto: Lapresse)

VENTURA RISPONDE A SACCHI: CRITICA LA MIA ITALIA? RIGUARDI LE GARE DELLA SUA NAZIONALE A USA '94 - Noiosa, improvvisata e povera di idee. Arrigo Sacchi ha definito così l'Italia di Giampiero Ventura che venerdì scorso ha superato l'Albania con il risultato di 2-0 nella gara valida per qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. La Nazionale italiana non è piaciuta al "Profeta di Fusignano", nonostante abbia ottenuto i tre punti contro la selezione albanese allenata da Gianni De Biasi. La critica di Sacchi non è certo passata inosservata agli occhi di Ventura, che a poche ore dall'amichevole Olanda-Italia ha voluto rispondere all'ex tecnico, ora opinionista.

Ventura si è sentito colpito nell'orgoglio e ha invitato Sacchi a riguardarsi le partite della sua Italia ai Mondiali del '94. Allora il ct della Nazionale italiana era proprio Arrigo Sacchi, che in Usa portò gli Azzurri in finale (poi persa contro il Brasile) non senza incontrare qualche difficoltà nelle gare precedenti. "Sono andato a rivedermi alcune partite della sua Nazionale – ha detto Ventura - In Italia-Irlanda gli Azzurri tirarono in porta per la prima volta dopo 70' mentre con il Messico trovarono molte difficoltà". L'ex allenatore del Torino ha poi rincarato la dose: "La Nazionale di Sacchi, nonostante avesse tanti campioni e 40 giorni per preparare le partite a Usa '98, non è andata bene come il suo Milan. Penso serva un po' più di rispetto e qualche riflessione in più". Arriverà la controrisposta di Sacchi?

