Video/ Italia Spagna U21 (1-2): highlights e gol della partita (amichevole)

VIDEO ITALIA SPAGNA U21: HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (AMICHEVOLE)- L’Italia di Di Biagio si arrende per 1-2 all’Olimpico alla spagna di Celades, nell’amichevole giocata ieri sera a Roma in vista del prossimo europeo Under 21 atteso a giugno in Polonia., un test importante per gli azzurri, che nonostante una bella prestazione faticano contro le piccole furie rosse, favorite al titolo continentale questa estate. In uno stadio semi deserto, la nazionale spagnola U21 mette fin da subito qualcosa in più in campo: Scuffett è costretto a mettersi in mostra fin dai primi minuti, impegnato da Mayoral, di fronte allo specchio azzurro per due volte di seguito. Visto il ritmo imposto, gli azzurrini non si fanno trovare però impreparati, anche se la superiorità tecnica degli avversarsi si fa subito palese: al 9’ è Berardi a impegnare l’1 spagnolo Lopez, seguito poi da Cerri e Chiesa, che però sprecano diverse occasioni in area per troppa imprecisione. Il primo gol della partita arriva al 34’ minuto con Niguez, abile nel sfruttare la respinta di Scuffet per cogliere impreparata la difesa azzurra: la marcatura spagnola mette in forte crisi l’Italia e soffre al raddoppio di Mayoral occorso al 38 minuto. L’intervallo ristabilisce un po’ di serenità nello spogliatoio dell’Italia U21 e il ct Di Biagio infonde nuova sicurezza ai suoi azzurri: l’effetto è immediato visto che la nazionale minore scende in campo nella ripresa con rinnovata energia e maggiore efficacia in area spagnola. I frutti non tardano ad arrivare: al 47’ Benassi si fa pericoloso in area (colpo di testa troppo fiacco) seguito poco dopo anche da Cataldi. La rete dell’Italia U21 arriva al 72 con Pellegrino, che sfrutta il cross di Berardi, colpendo il pallone di testa e beffando Lopez: il gol dà nuova speranza agli azzurrini che tentano il pareggio negli ultimi minuti di gioco, ma senza successo.

