Infortunio De Rossi/ Ultime notizie Roma: ematoma muscolare nella zona dell'osso sacro, salta anche la Lazio?

INFORTUNIO DE ROSSI ULTIME NOTIZIE, EMATOMA MUSCOLARE SOTTOCUTANEO NELLA ZONA DELL'OSSO SACRO. CONTRO L'EMPOLI L'EX PAREDES - L'infortunio di Daniele De Rossi lascerà il calciatore fermo per un po' anche se per fortuna il calciatore della Roma non ha riportato un problema molto importante. L'ematoma muscolare sottocutaneo nella zona dell'osso sacro lo porterà sicuramente a saltare la sfida contro l'Empoli di sabato sera visto che sono stati disposti a causa di questo infortunio tre giorni di riposo assoluto e che quindi De Rossi non potrà allenarsi con il resto del gruppo. Per l'Empoli si scalda l'ex di turno Leandro Paredes che proprio l'anno scorso ha vissuto una stagione di grande crescita proprio in Toscana con Marco Giampaolo ora alla Sampdoria. Il calciatore dovrà dimostrare di essere ovviamente all'altezza delle aspettative anche perchè alle porte c'è una gara davvero molto importante da giocare. Martedì la Roma sarà impegnata contro la Lazio nella semifinale di ritorno di Coppa Italia dove dovrà provare a ribaltare il pesante ko dell'andata quando perse 2-0 con i gol di Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile.



INFORTUNIO DE ROSSI, EMATOMA MUSCOLARE. SALTA ANCHE LA LAZIO? - Daniele De Rossi si è infortunato nella gara amichevole di ieri Olanda-Italia. Il centrocampista della Roma ha effettuato oggi degli esami strumentali e come apparso sul sito ufficiale del club giallorosso ha riportato un ematoma muscolare sottocutaneo nella zona dell'osso sacro. Il tutto è dovuto al trauma contusivo che abbiamo visto ieri sera durante la partita. Il calciatore rischia di saltare non solo la gara di sabato sera contro l'Empoli ma anche quella delicatissima di martedì quando la Roma affronterà la Lazio nel ritorno di Coppa Italia dove dovrà rimontare il 2-0 subito all'andata. Non sono necessarie per lui particolari cure, ma Daniele De Rossi dovrà osservare almeno tre giorni di riposo e poi probabilmente saranno effettuati dei nuovi esami strumentali. Di certo il trauma contusivo è stato molto forte ancor peggio di quello che si poteva prevedere da quanto visto in diretta televisivo nella gara Olanda-Italia.

