Infortunio Pjaca/ Ultime notizie: lesione del legamento crociato per la Croazia, la Juve invece aspetta...

INFORTUNIO PJACA, LA CROAZIA SI SBILANCIA: LESIONE DEL LEGAMENTO CROCIATO. MA LA JUVENTUS... - Non ci sono dubbi sull'infortunio di Marko Pjaca, ma la Juventus non ha ancora diramato nessun comunicato ufficiale sulla situazione in questione. I bianconeri sono già stati scottati infatti in passato a ribadire situazioni analizzate da altri, tutti ricorderanno infatti il caso di Claudio Marchisio anche se molto diverso da questo. Il Principino si era infortunato infatti in nazionale e si era parlato di legamento lesionato, cosa che era stata poi smentita dalle analisi strumentali della Juventus che poi aveva rimandato molto presto in campo il calciatore in questione. Non sarà questo il caso anche se i tifosi della Juventus sperano che possa arrivare una clamorosa, e alquanto improbabile, coincidenza. Fatto sta che Marko Pjaca ha chiuso qui la stagione e sicuramente questa è una tegola pesante per la Juventus. Staremo a vedere quando arriveranno conferme e soprattutto quali saranno i tempi di recupero del calciatore in questione.

INFORTUNIO PJACA, LA CROAZIA SI SBILANCIA: LESIONE DEL LEGAMENTO CROCIATO - Marko Pjaca si è infortunato ieri sera nell'amichevole Estonia-Croazia e già da subito si è capito che l'entità del problema potesse essere piuttosto seria. Il calciatore è uscito con le mani sul volto in barella e subito dopo la gara ha parlato il suo collega e avversario in Serie A con l'Inter Ivan Perisic che ha sottolineato come il problema in questione fosse legato a un campo dove era davvero difficile giocare a calcio. Dopo aver aspettato un po' la Croazia su Twitter ha sottolineato che il calciatore ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore che è stata accertata dopo la prima risonanza magnetica. Inoltre pare che la Fifa sia pronta a risarcire la Juventus con una cifra importante come stabilito proprio da un fondo legato a queste situazioni particolari. Il calciatore è già rientrato in Italia e questa mattina era a Vinovo. Sui social network i calciatori bianconeri hanno iniziato a dimostrare grande affetto al calciatore acquistato in estate dalla Juventus e autore di un unico gol, ma importantissimo. Sbloccò infatti la gara d'andata contro il Porto che poi spianò la strada verso i quarti di finale.

