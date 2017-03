MESSI SQUALIFICATO PER 4 GIORNATE/ Il Barcellona difende la Pulce: la Fifa ce l'ha con lui!

Lionel Messi squalificato

SQUALIFICA MESSI, IL BARCELLONA DALLA PARTE DELLA PULCE. IL COMUNICATO - Di fronte alla squalifica per quattro giornate di Lionel Messi sono arrivate anche le parole del Barcellona che ha diramato un comunicato stampa per stare vicino al suo calciatore anche se la decisione della Commissione Disciplinare della Fifa non riguarda propriamente il club catalano. Infatti Messi sarà squalificato sì ma con la maglia della nazionale argentina allenata da Bauza. Nel comunicato il Barcellona ha sottolineato: "Il club ritiene che la sospensione per quattro giornate di Messi sia ingiusta e totalmente sproporzionata. Infine il Barcellona decidere dare il suo sostegno e ribadirlo a Lionel Messi. E' un giocatore esemplare in termini di comportamento sia dentro che fuori dal campo". Sarà interessante andare a vedere se la nazionale albisceleste deciderà ancora una volta di rispondere al battibecco che ormai è nato in maniera indiretta tra le parti.

SQUALIFICA MESSI, IL BARCELLONA DALLA PARTE DELLA PULCE. ECCO COSA È SUCCESSO - Lionel Messi è stato squalificato dalla Fifa per quattro giornate in seguito a un battibecco con un guardalinee che è stato offeso alla fine della gara contro il Cile valevole per le qualificazioni al Mondiale di Russia 2018. Una decisione importante che ha costretto Bauza a rinunciare al suo campione ieri sera nella sfida contro la Bolivia persa per due a zero sulle alture di La Paz. Sicuramente una decisione pesante che ha messo da parte un calciatore non solo straordinario ma sempre molto corretto ed educato sia in campo che fuori. Infatti tutta questa situazione ha lasciato tutti senza parole e lasciato il pubblico anche un po' spaesato. Sono state numerose infatti le dimostrazioni d'affetto dei tifosi argentini per la Pulce che però non ha parlato di quanto deciso dalla Commissione Disciplinare della Fifa. Certo è che il danno è stato fatto più al ragazzo che a Bauza perchè il commissario tecnico dell'albiscelete anche se dovrà rinunciare a un calciatore così forte ha sempre a disposizione giocatori come Gonzalo Higuain, Sergio Aguero, Paulo Dybala e Angel Di Maria nel reparto offensivo.

