Matera Venezia/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Matera Venezia (LAPRESSE)

DIRETTA MATERA VENEZIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, FINALE ANDATA COPPA ITALIA LEGA PRO 2017) - Matera Venezia sarà diretta dall’arbitro Luigi Pillitteri della sezione di Palermo, assistito dai guardalinee Alessandro D’Annibale di Marsala e Salvatore Sangiorgio di Catania. Primo atto della finale di Coppa Italia Lega Pro: appuntamento allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno nella serata di mercoledì 29 marzo 2017, calcio d’inizio ore 20:30. Il return match che assegnerà la coppa è in programma il mese prossimo, per l’esattezza mercoledì 26 aprile allo stadio Penso di Venezia.

Tra le peripezie di campionato, Matera e Venezia si trovano quindi a contendersi il primo trofeo stagionale messo in palio dalla Lega Pro. Nei rispettivi raggruppamenti di campionato, le due squadre sono in piena corsa per obiettivi d’alta classifica: il Matera è terzo nel girone C con 55 punti, ben distante dalla capolista Foggia (68) e quindi dalla promozione diretta in Serie B, ma in una buona posizione in vista della griglia playoff. Il Venezia invece comincia ad intravedere all’orizzonte lo striscione del traguardo: a sette turni dal termine del campionato, i lagunari allenati da Pippo Inzaghi viaggiano al primo posto nel girone B (68 punti) con 6 lunghezze di vantaggio sulla più diretta inseguitrice, il Padova.

I risultati dell’ultimo week-end hanno però visto stravincere il Matera e frenare il Venezia. La squadra di mister Gaetano Auteri si è letteralmente abbattuta sul malcapitato Messina, travolto 5-1 in un match con poca storia. I gol di Mattera e Lanini hanno messo in discesa la partita già nel primo tempo, dopo l’intervallo sono arrivate anche le reti di Salandria, Casoli e Sartore inframmezzate dal momentaneo 3-1 del messinese Silva. Così facendo il Matera ha ottenuto il secondo successo interno consecutivo, tornando a convincere dopo un periodo estremamente negativo, caratterizzato da ben 5 ko di fila tra la 24^ e la 28^giornata. Una crisi di risultati che ha portato i tifosi alla contestazione, nel frattempo però la squadra è riuscita a qualificarsi per la finale della Coppa Italia Lega Pro superando l’Ancona nelle semifinali.

Diversi i problemi del Venezia, che da dicembre ad oggi ha perso solamente una partita, quella dell’antivigilia di Natale sul campo del Forlì (1-0). Con l’anno nuovo, i ragazzi di Inzaghi hanno dato una decisa sferzata al girone B vincendo 8 partite su 9 prima dell’ultimo pareggio casalingo contro il Santarcangelo, che li aveva già costretti al pari sia nella gara d’andata del 5 novembre 2016 che nel confronto del 21 agosto scorso, valido per il girone di coppa. Un rigore dello spagnolo Alex Geijo ha comunque consentito al Venezia di mantenersi imbattuto nel 2017, ragion per cui la squadra lagunare parte con i favori del pronostico per questa doppia finale contro il Matera. Per il primo round però non va sottovalutato il fattore campo, considerando che tra campionato e Coppa Italia il Matera ha perso soltanto 2 volte su 19. Le quote di snai.it per l’esito finale del match sono le seguenti: 2,40 per il segno 1 (vittoria Matera), 3,10 per il segno X (pareggio) e 2,85 per il segno 2 (vittoria Venezia).

Quanto alle probabili formazioni, i due tecnici i non dovrebbero stravolgere i rispettivi assetti titolari. Per il Matera solito 3-4-3 con Tozzo in porta e Scognamillo, Bertoncini e Mattera a completare il pacchetto difensivo. A centrocampo De Rose ed Armellino, sulle fasce Casoli e Di Lorenzo mentre nel tridente d’attacco le ali Eric Lanini e Strambelli affiancheranno il centravanti Maikol Negro, top scorer di squadra con le sue 17 reti stagionali (2 in Coppa Italia Lega Pro). In casa Venezia, Inzaghi deve fare i conti con le non perfette condizioni di Bentivoglio: il centrocampista è uscito per infortunio nell’ultimo match di campionato, al suo posto dovrebbe giocare lo sloveno Leo Stulac assieme a Fabris e Acquadro. In difesa previsti Giuseppe Zampano a destra, Malomo e Domizzi in mezzo e Garofalo sull’out mancino, mentre in prima linea dovrebbero partire Geijo e gli esterni Nicola Ferrari e Falzerano.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche la finale di andata tra Matera e Venezia sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. (Carlo Necchi)

© Riproduzione Riservata.