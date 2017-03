Miami Open 2017/ Diretta Fognini Nishikori streaming video Supertennis.tv, orario delle partite (oggi)

Diretta Miami Open 2017, Fabio Fognini, 29 anni (Foto LaPresse)

DIRETTA MIAMI OPEN 2017: FOGNINI NISHIKORI STREAMING VIDEO SUPERTENNIS.TV, ORARIO (OGGI 26 MARZO 2017) - Diretta Fognini-Nishikori: per i quarti di finale maschili al Miami Open 2017 (si parte alle ore 17 italiane con il programma dei match) non c’è dubbio che questa sia la partita che non si può perdere, e che dovrebbe cominciare alle ore 21 di casa nostra. Fabio Fognini si è qualificato per la prima volta in carriera ai quarti di Miami; in generale si tratta della terza volta nei primi otto di un Master 1000, ma soprattutto per il tennista sanremese è un'ottima possibilità per arrivare in semifinale.

Questo perchè il Nishikori che affronta oggi non è la miglior versione del giapponese: quello che ha raggiunto la finale degli Us Open nel 2014 e che solo un anno fa ha giocato la finale qui a Miami (ripetendosi a Toronto) è un parente non troppo prossimo. Nishikori soffre una condizione non ottimale, come si è visto nella vittoria in tre set ottenuta su Delbonis; Fognini in carriera ci ha perso due volte su due (l'anno scorso a Madrid, poi in Australian Open che risale al 2011), ma questo era anche il bilancio dei precedenti contro Donald Young, ieri spazzato via dal GrandStand di Key Biscaine. Dunque una grande opportunità per Fabio, con uno sguardo alla Coppa Davis: tra poco più di una settimana l'Italia sfiderà il Belgio e un Fabio in queste condizioni non potrà che esserci utile.

Nel tabellone femminile avremo poi un match da non perdere, intorno alla una della mattina italiana: quello tra Angelique Kerber e Venus Williams. Da una parte la numero 1 del mondo, che si era presa la vetta con un 2016 splendido (tre finali Slam con due vittorie, finale olimpica e finale alle Finals) ed è tornata in vetta grazie al forfait di Serena Williams nei due Premier Mandatory del Nord America; dall’altra una giocatrice eterna, che il ranking Wta lo comandava 15 anni fa e che ha vinto 7 Major (cinque volte a Wimbledon).

Un calo nel 2006, un altro nel 2011 che, portandola fuori dalle 100, sembrava averla incanalata verso la fine della carriera; Venus è tornata, più forte della sua malattia e delle avversità, e nel 2015 è clamorosamente rientrata nella Top 10. Quella contro Svetlana Kuznetsova è stata per lei la vittoria numero 60 al Miami Open, un torneo che ha vinto due volte (1998 e 2001); quando la maggiore delle Williams trionfava per la prima volta a Key Biscaine la Kerber aveva 10 anni.

I precedenti dicono 4-2 Kerber, con ultimo incrocio nella semifinale di Wimbledon un anno fa (la tedesca vinse 6-4 6-4 prima di perdere contro Serena). Le vittorie di Venus sono quelle al primo turno degli Australian Open 2009 (6-3 6-3), quando la Kerber era fuori dalla Top 100 Wta, e a Montréal tre anni fa (6-3 3-6 6-4), il momento in cui si capì che la Williams era davvero tornata (avrebbe battuto Serena in semifinale per poi perdere contro la Radwanska).

L’altro quarto femminile è quello tra Simona Halep e Johanna Konta: l’inizio di stagione della rumena è stato pessimo ma qui a Key Biscaine la numero 3 del seeding si sta ritrovando, la Konta ha fatto flop a Indian Wells (fuori al terzo turno) ma aveva raggiunto i quarti agli Australian Open, e quello che ha fatto (era dai tempi di Jo Durie, 1983, che una britannica non chiudeva l’anno in Top Ten) è già un biglietto da visita sufficiente.

La diretta tv del torneo Miami Open 2017, almeno per quanto riguarda la Wta, è affidata a SuperTennis: la web-tv della federazione è disponibile per tutti al canale 64, e ovviamente si potrà assistere ai match del torneo anche in diretta streaming video visitando il sito www.supertennis.tv. Siamo invece su Sky Sport 2 per quanto riguarda il torneo maschile, con possibilità ovviamente di diretta streaming video attivando l'applicazione Sky Go. A proposito: per quanto riguarda le informazioni utili su questo torneo vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale www.miamiopen.com.

