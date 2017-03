Pronostico Sassuolo Empoli, Gianluca Scamacca (LaPresse)

PRONOSTICO SASSUOLO EMPOLI, FINALE TORNEO VIAREGGIO CUP: IL PUNTO DI ENRICO CHIESA (ESCLUSIVA) – Sarà Sassuolo-Empoli la tanto attesa finalissima della 69^edizione del Torneo Viareggio Cup, l’appuntamento senza dubbio più importante anche a livello internazionale per la categoria giovanile. Finale che sarà inedita e che vede di fronte senza alcun dubbio le due formazioni più in forma in questa Coppa Carnevale: i granata sono riusciti a strappare il pass dopo ben 3 incontri del tabellone finale vinti ai calci di rigore (come contro Fiorentina, Inter e Torino), mentre i toscani hanno trovato sul proprio cammino formazione molto quotate come Milan, Spal e Bruges. Viste le qualità e lo stato di forma delle due formazioni appare difficile fare un pronostico del vincitore: abbiamo chiesto perciò un parere a Enrico Chiesa. Eccolo in questa intervista esclusiva a il sussidiario.net.

Come vede questa finale? Dovrebbe essere una partita equilibrata, molto combattuta tra Sassuolo e Empoli, non si può certo sapere chi possa vincere. Non credo che nessuna delle due squadre possa prevalere facilmente.

Tra le grandi da quale squadra si aspettava di più? In realtà la Juventus, la Fiorentina, l'Inter, il Milan potevano anche fare di più. Di certo sono state sotto le attese rispetto ai pronostici della vigilia.

Si aspettava una finale inedita? E' stata proprio una sorpresa, una finale che difficilmente si poteva prevedere. In pochi si aspettavano che Sassuolo e Empoli giungessero fino alla finale.

Sassuolo e Empoli hanno meritato di arrivare fino a qua? Se sono qui vuol dire che si meritano di giocare questa finale. Il Sassuolo è una squadra che ha fatto veramente tanto, l'Empoli lo conoscevamo già e ha molti giocatori giovani di valore nella sua formazione.

Come potrebbero affrontarsi le due formazioni? Posso confermare come ho detto prima che dovrebbe essere un incontro giocato bene, spettacolare e anche molto equilibrato.

C'è qualche giocatore di rilievo nelle due squadre? Sono diversi, ci sono alcuni calciatori che stanno facendo molto bene. Preferisco però non fare nomi. Sono del resto giocatori che alzano la qualità tecnica delle due squadre, di profilo molto interessante.

Come è stato il livello di gioco della Viareggio Cup? In realtà mi aspettavo di più, un livello di gioco migliore di quello visto durante questo Torneo di Viareggio.

Quale squadra vede favorita tra le due? Il Sassuolo è arrivato in finale giocando bene anche se la lotteria dei rigori lo ha aiutato. L’Empoli ha dimostrato tutto il suo valore. Ho quasi la sensazione però che questo potrebbe essere l'anno del Sassuolo!

(Franco Vittadini)

