RISULTATI SERIE D, PARTITE E CLASSIFICA AGGIORNATA, GIRONI A, B, D, H, I (RECUPERO 27^ GIORNATA, OGGI) - La Serie D, il quarto campionato italiano torna protagonista in campo oggi mercoledi 28 marzo 2017 alle ore 15.00 con il recupero di ben 7 incontri messi in programma originariamente per la 27^giornata e spostati in occaione della Viareggio Cup 2017, impotnate torneo giovanile dove ha partecipato una Rappresentativa della serie D. Sono solo 4 i gruppi impegnati in questa giornata, ovvero il girone A, B, D, H e I di cui ora andremo a vedere nel dettaglio cosa ci offre il calendario. Per il primo girone della serie D, scenderanno in campo questo pomeriggio alle ore 15.00 in punto Varese-Pro Settimo: fida da testa e coda della classifica che si annuncia davvero intensa visto che i padroni di casa sono al quarto gradino con 50 punti e appena 2 lunghezze di distanza dalla capolista Inveruno, mentre gli ospiti al momento rimangono 16^ a quota 22 punti. Per il girone b sono invece ben due le partite da recuperare questo pomeriggio ovvero Cavenago Fanfulla-Pontisola e Pro Patria-Grumellese: nella prima partita gli ospiti proveranno a recuperare qualche distanza sulla formazione bustocca, davanti in quinta piazza, colpendo il Fanfulla, fanalino di coda del girone B; nella seconda sfida invece i bustocchi proveranno a riprendere la scalata alla vetta contro i bergamaschi che invece sono decimi in graduatoria. Sono sempre due i match in programma oggi per il gruppo D della serie D, ovvero parliamo di Delta Rovigo-Rignanese e Imolese-Castelfranco, due sfide da testa-coda della classifica: la prima vedrà di fronte i padroni di casa secondi a due sole lunghezze dalla capolista Imolese contro la 13^ piazza della grippo D, mentre la seconda partita in programma metterà in campo la stessa capolista, padrona di casa in un match con la Virtus, 17^ classificata. Sarà invece solo una la partita di recupero per il gruppo H, ovvero Trastevere Calcio-Bisceglie, attesa alle ore 15.00 in punto: benchè le due formazioni siano a 5 punti di distacco, esse si trovano rispettivamente alla prima e seconda posizione della graduatoria dell’ottavo gruppo del campionato. La giornata dedicata ai recuperi della 27^giornata di serie D verrà chiusa con la partito del girone I attesa alle ore 15 tra Sersale e Sicula Loeonzio: anche qua ci si aspetta un vero scontro da testa e coda della classifica, visto che i bianconeri occupano la prima posizione con 61 punti in classifica e affronteranno i giallorossi, penultimi con appena 9 punti a bilancio.

RISULTATI RECUPERO 27^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15.00 Varese-Pro Settimo

CLASSIFICA

Inveruno 52

Cuneo 52

Caronnese 51

Varese 50

Chieri 49

Borgosesia 48

Pro Sesto 48

Gozzano 44

Folgore Caratese 39

Casale 38

Bra 37

OltrepoVoghera 33

Varesina 27

Verbania 26

Pinerolo 23

Pro Settimo 22

Bustese Roncalli 21

Legnano 15

GIRONE B

Ore 15.00 Cavenago Fanfulla-Pontisola

Ore 15.00 Pro Patria-Grumellese

CLASSIFICA

Monza 71

Ciliverghe Mazzano 60

Pergolettese 58

Virtus Bergamo 54

Pro Patria 51

Pontisola 44

Darfo Boario 42

Caravaggio 42

Seregno 40

Grumellese 36

Ciserano 34

Dro 31

Scanzorosciate 27

Olginatese 25

Lecco 24

Bolzano 23

Levico Terme 20

Cavenago Fanfulla 17

GIRONE D

Ore 15.00 Delta Rovigo-Rignanese

Ore 15.00 Imolese-Castelfidardo

CLASSIFICA

Imolese 55

Delta Rovigo 53

Ravenna 53

Lentigione 50

Correggese 48

Castelvetro 42

Scandicci 40

San Donato 38

Colligiana 37

Mezzolara 37

Pianese 37

Ribelle 34

Rignanese 33

Fiorenzuola 33

Adriese 27

Sangiovannese 26

Castelfranco 23

Poggibonsi 16

GIRONE H

Ore 15.00 Trastevere Calcio-Bisceglie

CLASSIFICA

Trastevere Calcio 60

Bisceglie 55

Nocerina 52

Gravina 51

Nardò 49

Gelbison Cilento 42

Picerno 41

Anzio Calcio36

Potenza 36

Vultur Rionero 35

Hercolaneum 35

Francavilla 34

San Severo 33

Manfredonia 33

Madrepietra 23

Cynthia 22

Agropoli 22

Città di Ciampino 19

GIRONE I

Ore 15.00 Sersale-Sicula Leonzio

CLASSIFICA

Sicula Leonzio 61

Igea Virtus 55

Cavese 54

Rende 53

Us Palmese 49

Gela 47

Nerostellati Frattese 46

Turris 46

Gladiator 42

Pomigliano 37

Sancataldese 36

Aversa 29

Castrovillari 24

Roccella 24

Sarnese 23

Sersale 9

Due Torri 4

