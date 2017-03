Sassuolo Empoli/ Diretta streaming video raiplay.it, probabili formazioni, risultato live (Viareggio Cup 2017)

Diretta Sassuolo Empoli, Gianluca Scamacca, 18 anni (LAPRESSE)

DIRETTA SASSUOLO EMPOLI: STREAMING VIDEO RAIPLAY.IT, PROBABILI FORMAZIONI, RISULTATO LIVE (FINALE VIAREGGIO CUP 2017) - Sassuolo Empoli sarà diretta dall’arbitro Marco Guida. La finale del Torneo Viareggio Cup 2017 si gioca nel pomeriggio di mercoledì 29 marzo, allo stadio Torquato Bresciani e con calcio d’inizio alle ore 16:00. Si tratta di una sfida inedita, per il Sassuolo anche della prima finale nella storia al Torneo Viareggio Cup, che l’Empoli invece ha già vinto ad inizio millennio (nel 2000).

Sta per chiudersi l’edizione numero 69 di questa prestigiosa competizione giovanile, ormai una classica della primavera calcistica: anche quest’anno non sono mancate le sorprese, con le big storiche estromesse dai primi 4 posti e solo una formazione straniera, i belgi del Club Bruges, capace di spingersi fino ai quarti di finale. Da quest’ultimo punto di vista, si tratta comunque di un miglioramento poiché nel 2015 e nel 2016 il tabellone dei quarti era stato riempito solo da squadre italiane; nel 2014 invece l’Anderlecht si fece strada sino alla finale dove fu sconfitto dal Milan di Pippo Inzaghi. Ma torniamo all’attualità che propone un Sassuolo Empoli estremamente interessante: le due squadre hanno raggiunto la finale attraverso percorsi differenti. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA PARTITA SASSUOLO-EMPOLI (FINALE TORNEO VIAREGGIO CUP 2017)

Il Sassuolo, allenato dall’ex attaccante Paolo Mandelli, si è classificato al secondo posto nel girone 5 senza mai subire gol, poi però non ha più vinto superando i turni ad eliminazione diretta, quindi ottavi, quarti e semifinale, sempre ai calci di rigore. I neroverdi hanno pareggiato 1-1 con Fiorentina ed Inter e poi 0-0 contro il Torino, avendo sempre la meglio nella lotteria dagli undici metri. Più convincente il ruolino dell’Empoli che ha superato la prima fase vincendo il girone 3, con 7 punti ed un attacco in doppia cifra (10 gol, meglio solo Inter, Atalanta e SPAL). Inoltre la rete incassata dall’ascolano Tassi, nell’1-1 della terza ed ultima giornata, è rimasta l’unica subita in questo Torneo di Viareggio 2017: tra ottavi, quarti e semifinale infatti i toscani di mister Alessandro Dal Canto hanno blindato la porta, imponendosi due volte per 1-0 (contro Milan e SPAL) e poi 3-0 sui belgi del Club Bruges.

Passando alle probabili formazioni della finale, il Sassuolo confermerà il modulo 4-3-3 che ricalca quello impiegato dalla prima squadra. In porta Bryan Costa, protetto dai difensori centrali Matteo Rossini e Luca Ravanelli; a completare la retroguardia i terzini Giulio Gambardella ed Andrea Masetti. A centrocampo dovrebbero agire Federico Abelli, Simone Franchino e il rumeno Marius Marin, mentre nel tridente offensivo le ali Antonio Piscicelli e Nicholas Pierini sopporteranno il centravanti Gianluca Scamacca. Quest’ultimo è l’uomo del momento in casa neroverde: arrivato a gennaio dal PSV Eindhoven, che l’aveva strappato giovanissimo al vivaio della Roma, è andato a segno sia negli ottavi contro la Fiorentina che contro l’Inter nei quarti. Manca invece all’appello di mister Mandelli il top scorer stagionale Giacomo Zecca, seconda punta classe 1997.

L’Empoli di Dal Canto dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-1-2: tra i pali Alessandro Giacomel, in difesa da destra a sinistra Davide Zappella, il serbo Nikola Pejovic, Edoardo Bianchi e Davide Seminara. A dirigere le operazioni il regista Samuele Damiani, affiancato dalle mezzali Davide Buglio ed Alberto Picchi. Tra le linee l’ivoriano Hamed Traoré, classe 2000 ed MVP della semifinale contro il Bruges in cui ha realizzato una doppietta. Davanti il capitano Carlo Manicone e Marco Olivieri. Quest’ultimo è in ballottaggio con Andrea Zini ma si candida per la maglia da titolare, anche in virtù dei 3 gol finora messi a segno nel Torneo.

La finale della Viareggio Cup 2017 tra Sassuolo ed Empoli sarà trasmessa in diretta tv dal canale Rai Sport+HD, il numero 57 del digitale terrestre e 227 di Sky: collegamento dalle ore 15:45 e dalle 16:00 la telecronaca. Il match si potrà seguire in diretta streaming video sul sito internet www.raiplay.it. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA PARTITA SASSUOLO-EMPOLI (FINALE TORNEO VIAREGGIO CUP 2017)

