Video/ Italia Olanda (2-1): highlights e gol della partita (amichevole internazionale)

VIDEO ITALIA OLANDA (RISULTATO FINALE 2-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (AMICHEVOLE INTERNAZIONALE) - All''Amsterdam ArenA' l'Italia vince un'amichevole prestigiosa anche se resa meno complicata da un momento di forma a dir poco precario dell'Olanda, nazionale da sempre "vittima" di alti e bassi fragorosi, capaci di portare gli Orange sul podio Mondiale oppure a non qualificarsi nemmeno agli Europei... Nel tempio del calcio olandese e dell'Ajax, decidono i gol di Eder e Bonucci per la Nazionale di Ventura, in rimonta dopo l'autogol iniziale di Romagnoli.

Tra i migliori della sfida nel primo tempo – favorevole come inerzia e gioco in generale agli azzurri – Zappacosta (voto 6,5), ormai un titolare per l'Italia sulla destra; l'esperimento del ct italiano prevedeva un 3-4-1-2 con Verratti (voto 6) in cabina di regia ma a trequarti campo. Ebbene, la stella del PSG non ha convinto appieno nè nella classica posizione di 10 nè poi dopo l'uscita di De Rossi (per lui botta incassata e uscita anticipata, anche se non paiono esserci grandi preoccupazioni) da classico regista, nonostante una prova comunque sufficiente. Positiva poi la prestazione dell'autore del primo gol Eder (voto 6,5), anche lui out nella ripresa per un fastidio muscolare. Proprio nel secondo tempo, dopo l'ingresso di Gagliardini per De Rossi, gli altri 4 debutti della serata: Spinazzola, Petagna, D'Ambrosio e Verdi. Insomma, partita a suo modo storica e indimenticabile, soprattutto per questi ragazzi, protagonisti di una grande stagione con i loro club. Dentro a gara in corso anche Belotti, lui non un debuttante, anzi come sempre tra i migliori (voto 6,5), respinto da Zoet (voto 7), determinante per tenere a 2 i gol segnati dall'Italia. Hanno infine sfiorato il pari negli ultimi minuti sia Sneijder (voto 6,5), chiuso da Donnarumma (voto 6,5) che Vilhena (voto 6) autore dell'ultimissimo tiro, fuori di poco. Prossimi appuntamenti per la Nazionale italiana a giugno, per le qualificazioni Mondiali.

LE DICHIARAZIONI - Ai microfoni di 'RaiSport' nel post match parola al ct Ventura: "In palio c'era l'immagine che stiamo cercando di esportare e la mentalità che stiamo provando a costruire al di là del risultato; contavanp lo spirito di squadra, la capacità di lottare e di soffrire, direi che abbiamo centrato tutti i risultati... Questa vittoria ci fa anche risalire nel ranking. E' un gruppo che sta crescendo, il nostro: se andremo in Russia saremo la sorpresa del Mondiale ma dobbiamo continuare a lavorare e non parlare troppo".

Spazio quindi per Bonucci, uno dei leader azzurri: "È una vittoria che pesa e dà consapevolezza. Ci sono giovani di qualità che stanno portando entusiasmo e sfrontatezza; non partiremo battuti nemmeno a settembre in casa della Spagna... Il caso Barzagli? Andrea ha chiesto un permesso d'accordo col ct e con il gruppo, non ci vedo niente di male perché si è sempre comportato da professionista".

(Luca Brivio)

