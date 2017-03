Calendario Serie A/ 27^ giornata: la classifica e le partite in programma (4-5 marzo 2017)

CALENDARIO SERIE A, 27^ GIORNATA: LE PARTITE IN PROGRAMMA E LA CLASSIFICA (4-5-6 MARZO 2017) – La ventisettesima giornata di serie A vede come match di spicco Roma-Napoli, che avrà certamente riflessi molto importanti anche sulla classifica del massimo campionato, giunto all’ottava di ritorno. Ecco il calendario che comprende tutti gli incontri. Il turno dunque si apre col botto, con il match vede la Roma affrontare, sabato 4 marzo alle 15.00 il Napoli all’Olimpico. La formazione di Spalletti è reduce da una doppia vittoria, in casa per 4-1 con il Torino, ed in trasferta a San Siro con l’Inter, mentre il Napoli, al successo in casa del Chievo ha fatto seguire la sconfitta interna contro l’Atalanta. Turno successivo con i giallorossi che scendono in Sicilia per affrontare il Palermo, mentre al Napoli il calendario assegna un facile impegno casalingo contro il Crotone.

Nel secondo anticipo della giornata, in programma sempre sabato 4 marzo ma alle 18.00, sono impegnate Sampdoria e Pescara che si affrontano nello stadio di Marassi. La formazione di Marco Giampaolo, ha ottenuto due pareggi con lo stesso risultato, 1-1, prima a Marassi contro il Cagliari e poi al Barbera contro il Palermo. Per il Pescara nelle due gare con Zeman in panchina, prima la grande vittoria con il Genoa in casa e dopo la sconfitta al Bentegodi contro il Chievo. Nel 28esimo turno per la Sampdoria la stracittadina con il Genoa, mentre per il Pescara un match casalingo ospitando l’Udinese. Terzo ed ultimo anticipo del sabato, in programma alle 20.45, è quello che vede di fronte Milan e Chievo a San Siro. Rossoneri in ripresa con doppio successo nella partita casalinga contro la Fiorentina e nella trasferta sul campo del Sassuolo. Per Il Chievo, dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli, altra gara al Bentegodi, questa volta con vittoria, nei confronti del Pescara. Nella giornata successiva il Milan è impegnato nella trasferta più difficile del campionato, in casa della Juventus, mentre i gialloblù veneti tornano ad esibirsi davanti al loro pubblico contro l’Empoli di Martusciello.

La prima gara di domenica 5 marzo, alle 12.30, vede di fronte, all’Atleti Azzurri d’Italia l’Atalanta e la Fiorentina. Per i bergamaschi, quarti in classifica, momento di grande forma, con la vittoria casalinga contro il Crotone e soprattutto quella esterna del turno successivo a Napoli. Viola invece con il morale sotto i tacchi; la formazione di Paulo Sousa dopo aver perso a San Siro contro il Milan ha pareggiato in casa con il Torino. Nella nona giornata di ritorno l’Atalanta sarà in trasferta nello scontro diretto di San Siro contro l’Inter, mentre la formazione viola ha un impegno al Franchi contro il Cagliari. Domenica 5 marzo alle 15.00 calcio d’inizio al Sant’Elia tra Cagliari ed Inter. Per la formazione isolana al pareggio ottenuto a Marassi ha fatto seguito la vittoria esterna sul campo del Crotone; per i nerazzurri di Pioli, stop imprevisto nell’ultima gara, in casa contro la Roma, che ha seguito il successo di misura ottenuto a Bologna. Il calendario della nona di ritorno propone alla formazione allenata da Rastelli un impegno in trasferta, al Franchi contro la Fiorentina di Paulo Sousa, mentre la formazione nerazzurra sarda attende a San Siro l’Atalanta per un difficile scontro diretto.

Altro match che inizia alle 15.00 di domenica 5 marzo è quello dello Scida, con il Crotone che sfida il Sassuolo. La formazione calabrese era impegnata in casa anche nel turno precedente, con sconfitta contro il Cagliari, mentre in precedenza aveva perso a Bergamo contro l’Atalanta. Per il Sassuolo, ultimo turno con sconfitta contestatissima in casa contro il Milan e nel precedente vittoria esterna al Friuli con l’Udinese. Nel turno successivo Il Crotone viaggia alla volta del San Paolo, per un incontro molto difficile con il Napoli, mentre il Sassuolo è impegnato nel derby emiliano in casa contro il Bologna di Donadoni. Domenica alle 15.00 match di campionato anche al Castellani dove l’Empoli di Martusciello riceve il Genoa. La formazione toscana è reduce da una serie negativa con sconfitta in casa da parte della Lazio, ed allo Stadium con la Juventus. Per i rossoblù genoani bene la prima di Mandorlini in panchina, con il pareggio 1 – 1 in extremis contro il Bologna, mentre l’ultima di Juric era stata una netta sconfitta a Pescara. Nella prossima giornata per l’Empoli c’è la trasferta del Bentegodi contro il Chievo, mentre il Genoa sarà impegnato nella prova derby contro la Sampdoria.

Altra gara con calcio d’inizio alle 15.00 è quella tra il Torino ed il Palermo. Per i granata di Mihajlovic nell’ultimo turno pareggio in rimonta al Franchi con la Fiorentina e nel turno precedente netta sconfitta all’Olimpico contro i giallorossi di Spalletti. Per i rosanero di Lopez dopo la netta sconfitta in casa della Juventus, un punto nel pareggio casalingo contro la Sampdoria. Il prossimo turno prevede per il Torino la sfida dell’Olimpico contro la Lazio di Inzaghi, mentre il Palermo gioca in casa affrontando la Roma in un incontro proibitivo. Sempre alle 15.00 di domenica 5 marzo, al Friuli incontro di cartello per l’Udinese di Del Neri che riceve la Juventus di Allegri. I bianconeri friulani sono reduci da due sconfitte con la prima in casa contro il Sassuolo e la seconda sul campo della Lazio. Per i bianconeri torinesi invece due successi in altrettante partite, con il Palermo e l’Empoli, in entrambi i casi sul terreno dello Stadium. La gara successiva per l’Udinese un impegno esterno all’Adriatico contro il Pescara di Zeman, mentre per la Juventus match delicato, in casa, contro il Milan. Il posticipo che chiude la domenica, si gioca alle 20.45 a Bologna, dove arriva la Lazio di Simone Inzaghi. Per la formazione di Roberto Donadoni, dopo la sconfitta interna con l’Inter la beffa del pareggio all’ultimo minuto a Marassi contro il Genoa. Per i biancocelesti romani sono arrivate invece due vittorie, con la prima in trasferta, al Castellani di Empoli e la seconda in casa contro l’Udinese. La gara successiva del Bologna, vede i rossoblù in trasferta a Sassuolo, mentre la Lazio giocherà in casa contro il Torino. CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER CONOSCERE IL CALENDARIO E LA CLASSIFICA DELLA 27^ GIORNATA DI SERIE A 2016-2017