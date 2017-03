Calendario Serie B/ 29^ giornata: la classifica e le partite in programma (4-5-6 marzo 2017)

CALENDARIO SERIE B, 29^ GIORNATA: LE PARTITE IN PROGRAMMA E LA CLASSIFICA (4-5-6 MARZO 2017) – Diverse gare interessanti nella ventinovesima giornata di serie B, che presenta sfide ostiche per le prime della classifica e molti scontri diretti incrociati nella lotta per la salvezza. Questo il calendario completo della 29^ giornata, con nessun anticipo venerdì e tre posticipi fra domenica e lunedì, dal momento che siamo reduci dal turno infrasettimanale. La giornata si apre alle 15.00 di sabato 4 marzo con otto partite. Fra queste, la gara che oppone la Virtus Entella ed il Bari nello stadio di Chiavari. La formazione ligure dopo aver vinto in casa contro il Carpi di Castori, è andata a prendersi un punto anche al Menti con il Vicenza, nella gara terminata 2-2. I pugliesi dopo l’exploit di Benevento si sono confermati anche in casa battendo il Brescia per 2-0. Turno successivo con la Virtus Entella che va a fare visita al Benevento, mentre il Bari avrà la prova del nove delle sue ambizioni di promozione affrontando in casa il Frosinone.

Alle 15.00 sempre di sabato il Trapani gioca davanti al proprio pubblico avendo come avversario il Latina, in una sfida diretta di bassa classifica. Il Trapani ha interrotto la propria serie positiva con la sconfitta a Cittadella nell’ultimo turno, preceduta da una vittoria casalinga contro la Salernitana. Per quanto riguarda il Latina ci sono quattro punti in due giornate con il successo di Terni a cui ha fatto seguito il pareggio interno con i romagnoli del Cesena. Nella giornata seguente il Trapani avrà una trasferta importante al Liberati contro la Ternana, mentre per il Latina il calendario propone un turno casalingo, ospitando il Carpi di Castori. Avellino e Perugia sono le protagoniste al Partenio di un’altra gara con inizio alle 15.00 di sabato 4 marzo; gli irpini sono stati protagonisti di un pareggio a Vercelli, dopo aver vinto nel turno precedente in casa contro il Vicenza; anche il Perugia ha colto un pareggio nell’ultimo turno, nel big match giocato al Curi contro il Frosinone ed in quello precedente aveva perso a Ferrara contro la Spal. Turno successivo con impegno in trasferta per entrambe: la formazione di Novellino gioca a La Spezia, mentre per il Perugia l’impegno è contro il Cittadella.

Alle 15.00 ecco anche la Ternana, che riceve la visita della Pro Vercelli al Liberati. Per la formazione umbra gli ultimi 2 impegni non hanno fruttato punti, con la sconfitta interna contro il Latina a cui ha fatto seguito quella del Bentegodi contro il Verona di Pecchia. Per la formazione piemontese dopo il successo esterno di Cesena un pareggio interno con l’Avellino. Per la Ternana segue un’altra partita casalinga molto importante, con il Trapani, mentre la Pro Vercelli sarà ancora impegnata in trasferta, nel derby piemontese contro il Novara. Stesso orario per il match tra il Carpi e Spezia. La formazione emiliana arriva da un pareggio a reti inviolate all’Arena Garibaldi con il Pisa che ha seguito la sconfitta maturata a Chiavari contro l’Entella. Per i liguri di Di Carlo, ultimo turno con la vittoria contro l’Ascoli e precedente con la sconfitta di Novara, in entrambi i casi con il punteggio di 2-1. Giornata successiva con la formazione di Castori impegnata in trasferta a Latina, mentre lo Spezia gioca al Picco una gara delicata contro l’Avellino di Novellino.

Sabato 4 marzo in campo anche Ascoli e Novara: per i marchigiani gli ultimi due impegni hanno visto due battute d’arresto, la prima in casa contro il Pisa e la seconda a La Spezia, mentre la formazione piemontese sta attraversando un momento positivo avendo vinto le ultime due gare, disputante entrambe in casa con Spezia e Benevento. Ascoli nel turno successivo impegnato nella difficilissima trasferta di Verona, mentre il Novara torna a giocare davanti ai propri tifosi nel derby con la Pro Vercelli. Sempre sabato pomeriggio, a Ferrara i biancocelesti della Spal secondi in classifica, ospitano il Pisa di Gattuso. La formazione allenata da Semplici nell’ultimo turno ha sbancato il campo della Salernitana ed in quello precedente aveva battuto in casa il Perugia; Il Pisa dopo il bel successo di Ascoli, con 4 reti segnate è tornato a pareggiare per 0-0 in casa contro il Carpi. Il prossimo match della formazione ferrarese è in programma ancora in casa ospitando il Cesena. Per il Pisa trasferta delicata, al Menti, contro il Vicenza di Bisoli.

Cesena-Vicenza è l’ultima gara che si gioca alle 15.00 di sabato 4 marzo. Romagnoli che dopo aver perso in casa contro la Pro Vercelli, hanno pareggiato in sul campo del Latina. I biancorossi veneti dopo la sconfitta di Avellino hanno ottenuto la divisione della posta nel match casalingo contro la Virtus Entella. Il calendario del Cesena prevede un turno difficile con la trasferta di Ferrara contro la Spal, mentre per i vicentini si profila il match casalingo contro il Pisa. La prima delle due gare in programma domenica, alle 15.00, si gioca a Brescia dove la formazione di Brocchi riceve il Verona. Per i lombardi sconfitta a Bari nell’ultimo turno, che era stata preceduta da un franco successo casalingo contro il Cittadella, mentre il Verona si è imposto nell’ultimo turno nel match casalingo contro la Ternana dopo aver perso al Matusa contro il Frosinone. Match in trasferta all’Arechi di Salerno per il Brescia, mentre il Verona riceve in casa i marchigiani dell’Ascoli.

Alle 17.30 di domenica 5 marzo si svolge il derby campano con il Benevento che ospita la Salernitana; la squadra di casa ha visto interrotta la sua corsa alle prime posizioni della classifica da due stop consecutivi, prima nel match casalingo contro il Bari e poi in quello esterno a Novara. Doppia sconfitta anche per la Salernitana, a Trapani e sul proprio campo ad opera della Spal. Il Benevento nel turno successivo gioca nuovamente in casa sfidando la Virtus Entella, ed altrettanto fa la Salernitana che ospita il Brescia. La chiusura del programma della 29esima, lunedì 6 alle 20.30, con il match che oppone la capolista Frosinone al Cittadella. Laziali che sono reduci da un pareggio ottenuto al Curi contro il Perugia, che era stato preceduto da un successo nello scontro diretto con il Verona; per il Cittadella riscatto casalingo nell’ultima giornata contro il Trapani, dopo che nel turno precedente c’era stata una netta sconfitta a Brescia. Gara successiva con Il Frosinone impegnato nella trasferta in Puglia contro il Bari, mentre il Cittadella giocherà in casa contro il Perugia di Bucchi. CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER CONOSCERE IL CALENDARIO E LA CLASSIFICA DELLA 27^ GIORNATA DI SERIE B 2016-2017