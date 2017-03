Closing Milan/ News, il giorno del comunicato: stamattina l’assemblea dei soci (ultime notizie, oggi)

CLOSING MILAN: IL GIORNO DEL COMUNICATO FININVEST-SES (ULTIME NOTIZIE, OGGI 3 MARZO 2017) - Per il closing Milan oggi è una giornata importante, ma non nel senso in cui si pensava fino a pochi giorni fa. Infatti venerdì 3 marzo 2017 doveva passare alla storia come il giorno del definitivo passaggio di proprietà da Silvio Berlusconi ai cinesi di SES (Sino-Europe Sports), invece il closing si è bloccato per l’ennesima volta e dunque oggi sarà semplicemente il giorno di un comunicato congiunto fra Fininvest e SES che ci informerà circa le nuove tempistiche previste per la cessione del Milan, che slitterà come minimo ancora di un mese circa. Le certezze sono poche: una di queste è che sarà fondamentale il versamento di un terza caparra da 100 milioni di euro nel giro di pochi giorni, altrimenti l’intero affare potrebbe essere messo seriamente in dubbio; un’altra è che Berlusconi sarebbe sempre più inquieto, dubbioso e tentato di tornare in sella in prima persona per guidare il suo amato Milan. Intanto stamattina è in corso l’assemblea dei soci, dopo la quale arriverà questo attesissimo comunicato: anche questa perde di importanza rispetto le attese, perché avrebbe dovuto sancire lo storico passaggio di proprietà e invece sarà solo un appuntamento formale e di routine, nel quale il punto relativo al closing verrà semplicemente dichiarato decaduto. Il comunicato resta invece molto importante perché dovrebbe contenere sia la data entro la quale dovrà arrivare la terza rata della caparra, che sarà presumibilmente venerdì prossimo 10 marzo, sia la data prevista per il closing, che potrebbe essere il 31 marzo oppure il 7 aprile. Se invece queste indicazioni dovessero mancare, il futuro del Milan diventerebbe ancora più incerto e crescerebbero le quotazioni di una permanenza al comando di Silvio Berlusconi.

© Riproduzione Riservata.