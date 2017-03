INSIGNE AL LIVERPOOL?/ Calciomercato Napoli news, Klopp offre 45 milioni per il talento

INSIGNE AL LIVERPOOL? CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: KLOPP PRONTO A OFFRIRE 45 MILIONI DI EURO PER IL CALCIATORE- Il Napoli deve stare attento sul calciomercato con il pressing del Liverpool per Lorenzo Insigne. Secondo qunto riporta il The Sun infatti Jurgen Klopp sarebbe pronto ad offrire quarantacinque milioni di euro per arrivare al calciatore azzurro. Una cifra davvero importante che potrebbe vacillare il club azzurro che genererebbe una plusvalenza incredibile visto che Lorenzo Insigne è cresciuto nel vivaio anche se è esploso quando era in prestito al Pescara in Serie B. Giocatore dotato di grande rapidità sarebbe perfetto per adattarsi nel terzetto offensivo della squadra di Jurgen Klopp alternandosi con i vari Sanè, Firmino e Coutinho. Sarebbe però davvero una perdita importante per il nostro calcio visto che proprio Lorenzo Insigne è sicuramente uno dei calciatori più importanti in prospettiva della storia quanto meno recente del nostro calcio. Staremo a vedere quindi cosa deciderà il club azzurro nei confronti di un'offerta comunque difficile da rifiutare.

INSIGNE AL LIVERPOOL? CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: KLOPP PRONTO A OFFRIRE 45 MILIONI DI EURO PER IL CALCIATORE DEL NAPOLI. LA CARRIERA DEL RAGAZZO - Lorenzo Insigne è nel mirino del Liverpool che sarebbe pronto ad offrire per lui ben quarantacinque milioni di euro. Andiamo a ripercorrere le tappe più importanti del calciatore del Napoli. Nato nella città del sole il 4 giugno del 1991 il ragazzo è cresciuto nella primavera del Napoli, dimostrando di essere un talento davvero molto promettente. In realtà gli azzurri lo andarono a pescare per 1.500 euro dall'Olimpia Sant'Arpino nel 2006 quando questi aveva appena quindici anni e viene fatto esordire in Serie A da Walter Mazzarri nella gara Livorno-Napoli nel gennaio del 2010. Viene poi mandato in prestito in Lega Pro dove prima con la Cavese fa fatica per poi esplodere nel Foggia di Zdenek Zeman. Il boemo lo rivuoleanche a Pescara dove Lorenzo Insigne esplode definitivamente meritandosi addirittura la chiamata in nazionale. Da quel momento torna al Napoli dove in cinque anni ha giocato praticamente da titolare sempre collezionanto 156 presenze in Serie A condite da trenta gol.

© Riproduzione Riservata.