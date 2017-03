Juventus-Benevento Primavera/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live (oggi)

DIRETTA JUVENTUS-BENEVENTO PRIMAVERA, INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (20^ GIORNATA, OGGI 3 MARZO 2017) – Juventus-Benevento, diretta dall’arbitro Giampaolo Mantelli, è la partita in programma oggi 3 marzo 2017 alle ore 14.30, valida per la 20^ giornata del campionato Primavera. La sfida di questo pomeriggio che apre il 7^ turno del girone di ritorno, si annuncia come un match particolarmente importante per i bianconeri, primi della classe nel raggruppamento che sono riusciti a prendere il largo nelle ultime settimane in testa alla classifica, e che al momento possono vantare sei punti di vantaggio sul Chievo Verona secondo. L'allungo decisivo è stato piazzato dalla squadra allenata da Fabio Grosso proprio la settimana scorsa, grazie alla fondamentale vittoria di misura nel derby.

Mentre la Juventus piegava il Torino, gli scaligeri cadevano invece a sorpresa sul campo dell'Avellino fanalino di coda della classifica. Uno scivolone clamoroso, che ha offerto dunque una grande chance ai bianconeri per chiudere la regular season al primo posto. Il Benevento è decimo in classifica ed ha perso quattro delle ultime cinque partite disputate in campionato, ma i ricordi per la formazione di Grosso non sono positivi, basandosi sul match d'andata. Il 6 novembre scorso infatti i sanniti si sono imposti a sorpresa con un secco due a zero, dando vita a quello che è stato il momento stagionale più difficile per i vicecampioni d'Italia, che persero poi anche lo scontro diretto in casa contro il Chievo. Da allora però per la Juventus nel campionato Primavera sono arrivate ben dieci vittorie su undici partite disputate, con l'unica eccezione della sconfitta sul campo del Sassuolo dell'11 febbraio scorso.

Ecco le probabili formazioni: la Juventus potrebbe schierare Del Favero a difesa della porta, Semprini in posizione di terzino destro e Rogerio in posizione di terzino sinistro, mentre i difensori centrali della linea difensiva a quattro saranno Vogliaccio e Coccolo. A centrocampo il terzetto titolare bianconero dovrebbe essere composto da Matheus Pereira, Touré e da Muratore, mentre in attacco nel tridente al fianco di Clemenza si muoveranno Leris e Zeqiri. Il Chievo risponderà con Cioce in panchina, Iodice sulla corsia laterale difensiva di destra e Cesarano sulla corsia laterale di sinistra, mentre Caiazza e Rutjens saranno in campo come coppia centrale difensiva. A centrocampo Fusco, Donnarumma e Brignola partiranno dal primo minuto, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Mincione, Sorgnente e per Pinto, che dovrebbe essere preferito dal primo minuto a Volpicelli.

Ricordiamo infine che il match tra Juventus e Benevento, valido nella 20^giornata del campionato Primavera sarà visibile il diretta tv sul canale Sportitalia, disponibile al numero 60 del telecomando del digitale terrestre oltre che al numero 225 del bouquet satellitare di Sky. Sarà quindi confermata anche la diretta video streaming della partita il cui fischio d’inizio è atteso alle ore 14.30 tramite il sito www.sportitalia.com a cui però sarà necessario accedere per poter accedere al servizio desiderato.

