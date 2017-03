Probabili formazioni/ Milan Chievo: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2017)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CHIEVO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Milan Chievo si gioca sabato 4 marzo alle ore 20:45, per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017; si affrontano due squadre che sono separate da 12 punti in classifica e che hanno diversi obiettivi, come diverso è lo stato d’animo con il quale arrivano a San Siro. Il Chievo infatti è ampiamente salvo, e nelle ultime dodici giornate del campionato tenterà quantomeno di avvicinare il record di punti (55) centrato in Serie A; impresa non semplice visto che ne mancano 20 e si dovrebbe viaggiare a velocità superiore rispetto a quella tenuta fino a qui. Il Milan ha sì vinto le ultime due partite rilanciandosi in ottica Europa League, ma in settimana il closing che sembrava imminente ha subito un altro rallentamento; logicamente i tifosi non sono soddisfatti da questa piega. Aspettando la partita di sabato sera, andiamo comunque a dare uno sguardo più approfondito alle scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Milan Chievo.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - Alessio Romagnoli non dovrebbe tornare per questa partita; nei giorni scorsi si è rivisto in gruppo Montolivo, ma il rientro del capitano rossonero sarà soltanto a fine mese a meno che non bruci le tappe. Il Milan, sempre schierato con il 4-3-3, sarà dunque in campo con quella che è la sua ultima versione: Cristian Zapata dovrebbe essere il centrale scelto per affiancare Paletta, Abate giocherà a destra mentre dall’altra parte per Montella la buona notizia dovrebbe essere il ritorno dal primo minuto di De Sciglio, che prenderebbe così il posto di Vangioni. A centrocampo Josè Sosa potrebbe sfilare nuovamente il posto a Locatelli, che sta tirando il fiato dopo aver fatto il titolare (con grandi responsabilità e ottima crescita) nel girone di andata. Ai lati del Principito, o comunque del playmaker, agiranno Kucka e uno tra Pasalic e Bertolacci, perchè il tecnico medita il turnover e potrebbe lasciare fuori il giovane croato, anche lui usato tantissimo. Non dovrebbe invece essere modificato il tridente offensivo: Carlos Bacca è tornato al gol e si è ripreso la fiducia del suo allenatore, Suso è imprescindibile a destra mentre dall’altra parte del campo dovrebbe agire Gerard Deulofeu, che ha trovato il gol nell’ultima partita giocata a San Siro (contro la Fiorentina).

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO - Possibile staffetta in attacco: si rivede infatti Pellissier, e il capitano del Chievo potrebbe essere schierato titolare al posto di Inglese, che invece è in dubbio per un problema fisico. Si valuteranno le condizioni dei due per poi prendere una decisione; intanto alle loro spalle agirà sicuramente Valter Birsa nel ruolo di trequartista, per lui questa è una partita da ex. In mediana Rolando Maran perde ancora una volta Perparim Hetemaj, per il quale la stagione è stata complicata dal punto di vista fisico; al posto del finlandese il candidato numero uno è De Guzman, potrebbe anche esserci Izco che si prenderebbe il ruolo di mezzala destra, spostando dall’altra parte Castro che in ogni caso sarà in campo dal primo minuto. Come frangiflutti davanti alla difesa giocherà Radovanovic, sempre favorito su Bastien e Nicola Rigoni; nel reparto arretrato sono in quattro per due maglie al centro, questa volta i prescelti dovrebbero essere Dainelli e Spolli. Per quanto riguarda le fasce laterali non ci saranno sorprese: Cacciatore giocherà a destra con Gobbi a sinistra, in porta il veterano Sorrentino che si prepara a uno scontro generazionale con Donnarumma (20 anni di differenza tra i due).

MILAN-CHIEVO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Milan Chievo, valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sui canali Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e dalla pay tv del digitale terrestre sui canali Premium Sport e Premium Sport HD.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CHIEVO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 20 Abate, 29 Paletta, 17 C. Zapata, 2 De Sciglio; 33 Kucka, 73 M. Locatelli, 91 Bertolacci; 8 Suso, 70 Bacca, 7 Deulofeu

A disposizione: 30 Storari, 35 Plizzari, 96 Calabria, 15 Gustavo Gomez, 21 Vangioni, 16 A. Poli, 23 J. Sosa, 80 Pasalic, 10 Honda, 14 Mati Fernandez, 9 Lapadula, 11 Ocampos

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: A. Romagnoli, Montolivo, Bonaventura

CHIEVO (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 29 Cacciatore, 2 Spolli, 3 Dainelli, 18 Gobbi; 19 Castro, 8 Radovanovic, 1 De Guzman; 23 Birsa; 69 Meggiorini, 45 Inglese

A disposizione: 90 Seculin, 32 Bressan, 20 Sardo, 21 N. Frey, 5 Gamberini, 12 B. Cesar, 13 Izco, 4 N. Rigoni, 28 Bastien, 80 Kiyine, 7 Gakpé, 31 Pellissier

Allenatore: Rolando Maran

Squalificati: -

Indisponibili: P. Hetemaj

