Probabili formazioni/ Roma Napoli: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2017, 27^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Roma-Napoli non è solo la partita che apre la ventisettesima giornata di Serie A 2016-2017, sabato 4 marzo alle ore 15; ne rappresenta anche il piatto forte, perchè in campo ci sono la seconda e la terza forza della classifica. Separate da 5 punti, come lo scorso anno le due squadre si danno battaglia per la qualificazione diretta in Champions League; i giallorossi di Luciano Spalletti possono realisticamente guardare anche allo scudetto - per nulla impossibile - il Napoli forse ha già esaurito i suoi bonus ma rimane comunque sornione. In attesa del calcio d’inizio di questa partita spettacolare - all’andata la Roma aveva vinto 3-1 al San Paolo - possiamo andare a studiare le scelte dei due allenatori e analizzare più a fondo le probabili formazioni di Roma Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - L’unico dubbio nella Roma era rappresentato da Emerson Palmieri, che però è tornato a disposizione: dunque Spalletti se la gioca con il solito schema e i soliti giocatori. Nessuna sorpresa in una formazione che sta funzionando alla grande: lo si evince dalla crescita dei singoli, cominciando dallo stesso Emerson Palmieri, lo scorso anno un oggetto misterioso, e arrivando a Federico Fazio che è diventato il leader di un reparto difensivo molto più solido che nella passata stagione. Questo ovviamente tralasciando un Radja Nainggolan in forma stellare e meritevole della palma di miglior centrocampista del campionato, un Edin Dzeko che ha già segnato quasi quattro volte la passata stagione e un De Rossi che sta vivendo una sorta di seconda giovinezza. Completano la difesa Manolas e Rudiger (in porta ovviamente torna Szczesny), a centrocampo insieme a De Rossi giocherà Strootman con Bruno Peres schierato da terzino destro, mentre Salah è il perfetto complemento di una squadra che quando riesce ad attaccare gli spazi diventa devastante, ma che sa anche giocare contro le difese schierate avendo in Dzeko un formidabile apriscatole.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Sempre con Allan e Tonelli ai box, Maurizio Sarri deve valutare una sola variazione possibile nella sua formazione: quella che riguarda il solito ruolo di regista davanti alla difesa. Al momento Amadou Diawara resta favorito su Jorginho, e dunque dopo aver giocato contro Atalanta e Juventus si prepara a essere titolare anche per il delicato impegno dell’Olimpico. Al suo fianco ci sarà sicuramente Zielinski che prende il posto di Rog (il giovane croato ha impressionato per il modo in cui è stato in campo martedì sera, ma ha ben poche speranze di partire dal primo minuto), Hamsik è confermato nel ruolo di mezzala sinistra. Si cambia anche in difesa e in attacco: nel reparto arretrato i terzini saranno Hysaj (era squalificato in Coppa Italia) e Ghoulam, in mezzo invece dovrebbe giocare nuovamente la coppia formata da Raul Albiol e Koulibaly. Davanti invece Milik ha dimostrato di poter dare un altro respiro all’azione offensiva del Napoli, ma non è ancora al 100% e soprattutto i partenopei hanno trovato un assetto devastante con Mertens al centro del tridente. Il belga dunque si prepara a giocare nuovamente dal primo minuto, ai suoi lati naturalmente agiranno Callejon, il giocatore che Sarri non toglie mai, e Lorenzo Insigne.

ROMA-NAPOLI: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Roma Napoli, valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sul canale Sky Sport 1, e dalla pay tv del digitale terrestre sui canali Premium Sport e Premium Sport HD.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI

ROMA (3-4-2-1): 1 Szczesny; 2 Rudiger, 20 Fazio, 44 Manolas; 13 Bruno Peres, 16 De Rossi, 6 Strootman, 33 Emerson P.; 11 Salah, 4 Nainggolan; 9 Dzeko

A disposizione: 19 Alisson, 18 Lobont, 15 Vermaelen, 3 Juan Jesus, 17 Seck, 30 Gerson, 7 Grenier, 5 L. Paredes, 8 Perotti, 92 El Shaarawy, 10 Totti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Florenzi

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 2 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 1 Rafael C., 22 Sepe, 11 Maggio, 21 Chiriches, 19 Ni. Maksimovic, 3 Strinic, 30 Rog, 8 Jorginho, 4 Giaccherini, 99 Milik, 32 Pavoletti

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Tonelli, Allan

