Probabili formazioni/ Sampdoria-Pescara: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2017, 27^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-PESCARA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Sampdoria-Napoli è il secondo anticipo nella ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017; si gioca sabato 4 marzo alle ore 18 e mette di fronte una squadra ormai tranquilla in classifica, decima e con 20 punti sulla zona retrocessione, e il fanalino di coda che deve recuperare 10 lunghezze per salvarsi. Zdenek Zeman ha stravinto la sua prima partita per perdere nettamente la seconda; la permanenza in Serie A è sempre più difficile per il Delfino, che affronta la seconda trasferta consecutiva e ha un disperato bisogno di vincere. Le motivazioni potrebbero essere decisive in questa sfida; in attesa del calcio d’inizio a Marassi, noi possiamo leggere dubbi e certezze della vigilia nella testa dei due allenatori, e così analizzare in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Sampdoria-Pescara.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA - Dal punto di vista della condizione questo è un gran momento per la Sampdoria, che si presenta alla partita di sabato con tutta la rosa a disposizione; rispetto alla gara di Palermo Marco Giampaolo cambierà qualcosa, sicuramente a centrocampo dove Lucas Torreira (peraltro un ex) torna dalla squalifica e dunque si riprende il posto di playmaker, facendo scalare in panchina Cigarini. Ai suoi lati c’è il classico balletto: Praet sembra destinato alla trequarti come una settimana fa (si gioca il posto con Bruno Fernandes), dunque dovrebbe esserci un posto per Edgar Barreto mentre per l’altro è un testa a testa tra Djuricic, che ha giocato contro il Palermo dal primo minuto, e Linetty le cui quotazioni sono leggermente in calo in questo periodo della stagione. Per quanto riguarda la difesa, Bereszynski e Regini dovrebbero essere i laterali con Silvestre e Skriniar a protezione del portiere Viviano; nel reparto offensivo si prepara a tornare titolare Muriel, che è partito dalla panchina al Barbera ma è stato decisivo nel fornire l’assist a Quagliarella (confermato titolare). Torna in panchina Schick, che ha confermato il dato che lo riguarda: non è mai riuscito a segnare nei primi tempi.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA - Zeman cavalca la formazione delle prime due partite da allenatore del Pescara: il tecnico boemo non dovrebbe cambiare alcunchè nel suo undici di partenza, anche perchè deve ancora fare a meno di Bahebeck che nel suo modulo avrebbe potuto rappresentare un’alternativa interessante nel reparto offensivo. Nel quale invece sarà ancora Cerri a fare la prima punta, con Caprari che agirà invece da esterno sinistro e Benali che va verso la conferma dall’altra parte del campo. In mediana invece Alessandro Bruno viene sempre preferito a Brugman nella posizione di perno davanti alla difesa; a creare gioco e provare a interdire sarà Ledian Memushaj, forse il vero insostituibile di questo Pescara (anche nella precedente gestione di Oddo), l’altra mezzala sarà invece Verre. In difesa, Zeman deve sempre fare i conti con l’indisponibilità di Campagnaro; per questo motivo la coppia centrale, davanti a Bizzarri, dovrebbe essere formata ancora una volta da Stendardo e Coda, con Zampano che può garantire spinta sulla fascia destra e Biraghi che si avvia a vincere il ballottaggio con Crescenzi per la corsia mancina.

SAMPDORIA-PESCARA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Sampdoria-Pescara, valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sui canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, mentre non sarà trasmessa dalla pay tv del digitale terrestre.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-PESCARA

SAMPDORIA (4-3-1-2): 2 Viviano; 24 Bereszynski, 26 Silvestre, 37 Skriniar, 19 Regini; 8 E. Barreto, 34 Torreira, 16 Linetty; 18 Praet; 9 Muriel, 27 Quagliarella

A disposizione: 1 Puggioni, 30 W. Falcone, 22 Sala, 21 Palombo, 5 Dodò, 20 Pavlovic, 23 Djuricic, 21 Cigarini, 11 R. Alvarez, 10 Bruno Fernandes, 47 Budimir, 14 Schick

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: -

Indisponibili: -

PESCARA (4-3-3): 31 Bizzarri; 11 F. Zampano, 86 Stendardo, 35 A. Coda, 3 Biraghi; 7 Verre, 5 A. Bruno, 8 L. Memushaj; 10 Benali, 20 Cerri, 17 Caprari

A disposizione: 1 Fiorillo, 12 Aldegani, 26 Vitturini, 83 C. Bovo, 44 Fornasier, 2 A. Crescenzi, 16 Brugman, 13 Muntari, 21 Pepe, 9 Kastanos, 28 Mitrita, 30 Muric

Allenatore: Zdenek Zeman

Squalificati: -

Indisponibili: Campagnaro, Bahebeck, Gilardino

