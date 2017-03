RISULTATI LIGA, CLASSIFICA AGGIORNATA PARTITE E MARCATORI (25^GIORNATA, 28 FEBBRAIO 1-2 MARZO 2017)- Sono state 36 reti segnata nella 25^ giornata della Liga, il massimo campionato spagnolo, segnata dal pareggio del Real Madrid e dalle vittorie di Barcellona e Siviglia. In fondo alla classifica vittorie pesanti di Granada, Betis e Valencia. Copertina per Neymar e il suo goal contro il Gijon, mentre protagonista in negativo è Navas, con i suoi errori contro il Las Palmas. Infine, ha fatto il giro del mondo l'immagine di Torres che è svenuto in campo dopo aver battuto la testa: per fortuna l'attaccante dell'Atletico ora sta bene e non ha subito conseguenze. La venticinquesima giornata della Liga è cominciata con il match di alta quota tra Real Sociead e Eibar, ovvero due delle squadre più in forma di tutto il campionato: il match è stato molto divertente ed è finito per 2 a 2. La Real Sociead è passata due volte in vantaggio, prima con Juanmi al 14’ e poi con Vela al 67’, ma l'Eibar si è confermato squadra tostissima ed ha recuperato per due volte, prima con Escalante (26’) e poi allo scadere con il solito Leon (93’): fortunatamente entrambe le squadre rimangono in corsa per Champions ed Europa League. CLICCA QUI PER CONOSCERE I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Successivamente è sceso in campo il Barcellona, che ha sommerso il malcapitato Sporting Gijon per 6 a 1 ed è volato in testa alla Liga con un punto di vantaggio sul Real Madrid, che ha ancora una partita in meno ma che ormai vede il suo vantaggio annullato. Il Barca ha terminato sul 3 a 1 il primo tempo grazie alle reti del solito Messi, all'autorete di Rodriguez e al goal di Suarez (9’, 11’ e 27’), ma in mezzo c'è stato il goal di Castro al 21’. Nella ripresa il Barcellona ha continuato a spingere e ha trovato altre tre reti con Alcacer, Neymar e Raktic (49’, 65’ e 87’). A fine partita la festa per altri due punti recuperati sul Real Madrid è stata parzialmente rovinata dall'annuncio di Luis Enrique, il quale ha ufficializzato il suo addio alla società blaugrana alla fine della stagione in corso.

Rimanendo nella parte altissima della classifica, altro passo falso del Real Madrid, che al Bernabeu ha pareggiato per 3 a 3 contro il Las Palmas, terminando la partita tra i fischi del pubblico madrilista e le polemiche per l'ennesimo rigore concesso alla squadra di Zidane. Eppure il match era iniziato bene, con la rete di Isco dopo otto minuti,ma poi il Real Madrid si è reso protagonista di una serie di errori difensivi madornali, che hanno dato modo al Las Palmas di arrivare a condurre 3 a 1 con le reti di Tanausu al 10’ e di Viera e Boateng (56’ su rigore e al59’). Il Real Madrid è stato ad un passo dall'inferno, ma con un finale rovente e un contestatissimo rigore trasformato da Cristiano Ronaldo all'86’ a cui ha fatto seguito una rete di testa tre minuti dopo, è riuscito a compiere un'altra prodigiosa rimonta dopo quella del turno precedente contro il Villarreal: stavolta però non è arrivata la vittoria e la testa della classifica è ora del Barca. Anche il Siviglia di Sampaoli, uno dei tecnici che sarebbe in corsa per il dopo Luis Enrique al Barcellona, ha recuperato due punti sul Real Madrid e ora si trova a -1 (potenzialmente a -4 se il Real dovesse vincere il recupero). Gli andalusi, ora a 55 punti, hanno battuto 1 a 0 il Bilbao con la rete di Iborra dopo un quarto d'ora e poi hanno gestito il match senza troppi patemi.

Chi continua a perdere contatto con la vetta è l'Atletico Madrid, che in casa del Deportivo La Coruna non è andato oltre il pareggio: i galiziani con questo pareggio sono saliti a 20 punti e ora hanno un punto di vantaggio sul Granada, terzultimo e oggi primo delle retrocesse. Il Deportivo è andate in vantaggio con il solito Andone dopo tredici minuti per poi essere raggiunto da Griezmann al 23’ della ripresa, con il francese che si è parzialmente riscattato dopo la brutta prova offerta contro il Barcellona. L'Atletico rimane quarto in campionato con 46 punti, a 11 lunghezze di distanza dal Barcellona, primo. In zona Europa League riprende la marcia il Villarreal, che ha battuto 4 a 1 a domicilio l'ormai derelitto Osasuna con le reti di Soriano e Soldado nella prima mezz'ora di gioco e una doppietta di Borrè nella ripresa, arrivata tra il 74’ e il 78’ e che ha infranto le speranze di rimonta dell'Osasuna, andato a segno al 64’ con Torres su rigore.

Si è detto del Granada, che con la vittoria contro l'Alaves ha confermato di essere tornato in piena corsa per la salvezza. La vittoria odierna infatti porta la salvezza a -1, con il Depor che deve ormai guardarsi le spalle. Il Granada ha chiuso il match con la rete di Wakaso al 38’ e di Cuenca poco prima dello scoccare del decimo minuto della ripresa. A nulla è valso il goal di Camarasa al 57’ per l'Alaves, che è tornato a casa con una sconfitta che non fa male in ottica salvezza visti i suoi 33 punti. Pareggio che non serve a nessuno tra Celta Vigo e Espanyol, con un primo tempo adrenalinico. Celta in vantaggio al 21’ con Aspasa e raggiunto da Moreno dopo 7', ma capace di andare ancora avanti con Wass al 30’. L'Espanyol però ha trovato subito il pareggio, definitivo, con Piatti al 32’. Tornando alla parte bassa della classifica, vittoria pesante del Betis in casa del Malaga, con reti di Martin e Sanabria che nella ripresa hanno ribaltato il vantaggio dei Fornals. Vince anche il Valencia con Mangala (29’) contro il Leganes: la salvezza ora è più vicina per il Valencia (29 punti), mentre il Leganes (21 punti) deve ancora combattere.

CLICCA QUI PER CONOSCERE I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA