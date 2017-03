Gianluigi Donnarumma (Foto: LaPresse)

DONNARUMMA DIVENTA PAPERUMMA: FOTO. IL PORTIERE DEL MILAN SUL NUOVO NUMERO DI TOPOLINO COME RONALDO E BAGGIO - Gianluigi Donnarumma sbarca su Topolino: il giovane portiere del Milan per l'occasione si trasformerà il "Paperumma". Questo il nome che avrà sul numero in uscita la prossima settimana. Tutti pazzi per Gigio, non solo i tifosi rossoneri, ma anche i più piccoli: è cresciuta esponenzialmente la popolarità del portiere, al punto tale che il settimanale a fumetti Topolino ha deciso di trasformarlo in uno dei personaggi dell'universo di Paperino & Co. Tra le pagine del prossimo numero ci sarà anche un'intervista esclusiva, realizzata dai giovani lettori. Si tratta di un importante riconoscimento, perché comparire sulla storica rivista per bambini non è da tutti. Questo è il segnale che non solo il mondo del calcio prova una stima incondizionata per il 18enne, del resto Donnarumma è apprezzato anche per le sue qualità umane e per il suo carattere da bravo ragazzo. Un fenomeno in campo, simpatico fuori dal terreno di gioco, un portiere-papero su Topolino: dopo l'esordio in Nazionale da titolare nel match amichevole vinto contro l'Olanda, arriva l'esordio sul celebre settimanale a fumetti. Donnarumma diventa Paperumma e potremmo definirla la definita incoronazione del portiere, visto che l'onore di finire su Topolino in passato è toccato a pochi altri calciatori, come Rolando, il "Fenomeno", e il "Divin codino" Roberto Baggio. Di seguito l'anteprima della copertina.

© Riproduzione Riservata.