Miami Open 2017/ Diretta Federer Berdych streaming video Supertennis.tv, orario delle partite (oggi 30 marzo)

DIRETTA MIAMI OPEN 2017: FEDERER BERDYCH STREAMING VIDEO SUPERTENNIS.TV, ORARIO (OGGI 30 MARZO 2017) - Diretta Federer-Berdych: i match odierni al Miami Open 2017 inizieranno alle ore 16:45 italiane, ma sarà soltanto dalle 19 che prenderanno parte le sfide del torneo di singolare. Roger Federer, che ha aperto la stagione alla grande e arriva dal titolo conquistato a Indian Wells, è nuovamente il grande favorito per il titolo di Key Biscaine: vista anche l’eliminazione di Stan Wawrinka, con cui ha giocato la finale due settimane fa, il Re punta una doppietta riuscita nelle ultime tre edizioni a Novak Djokovic, e che lui stesso aveva archiviato per due anni consecutivi ormai due decadi fa.

L’avversario di oggi è Tomas Berdych, che in carriera lo ha battuto 6 volte in 23 precedenti e non lo fa dal 2013 (a Dubai). Il ceco è la testa di serie numero 10 del tabellone e ha una regolarità pazzesca; una carriera tutta vissuta ad alto profilo e senza cali, ma va detto che ci sono stati ben pochi picchi. Federer è nettamente favorito, ma lo svizzero dovrà essere una versione migliore di quella vista contro Bautista Agut, battuto solo con due tie break e con tanti rischi di arrivare al terzo set e addirittura perdere. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS IL TORNEO FEMMINILE MIAMI OPEN 2017

La pausa di rendimento a 35 anni è comunque consentita; non lo sarà per Alexander Zverev e Nick Kyrgios, che incrociano la racchetta nell’altro quarto di finale odierno e che giocano una partita che, se le premesse saranno rispettate, un giorno varrà per uno o più titoli Slam. Kyrgios lo avevamo conosciuto già negli anni scorsi: il talento c’è, la faccia tosta per non andare sotto mentalmente contro i big anche (e infatti li ha già battuti tutti, ad eccezione di Murray), la sensazione è che l’australiano del ’95 debba migliorare dal punto di vista tattico (per ora è leggermente monocorde) e soprattutto che certi atteggiamenti sul campo possano limitarlo non poco (intanto dal punto di vista di simpatia e popolarità nel circuito).

Per quanto riguarda Zverev, i tre match point salvati contro Isner e la vittoria su un Wawrinka scherzato nel terzo set ci hanno detto che il tedesco del ’97 è ormai arrivato al punto in cui ci si aspetta il definitivo salto di qualità: il punto non è quanti e quali titoli Zverev metterà in bacheca nei prossimi mesi (il conto potrebbe essere di zero), ma che da qui in avanti sia una presenza costante nelle seconde settimane degli Slam ed entri nei primi otto del Master 1000 con alta frequenza.

Le affermazioni contro i big arriveranno di conseguenza; sicuramente il tedesco è un predestinato (e lo sappiamo da quando giocava nelle categorie giovanili), altri esempi prima del suo ci hanno insegnato che questo non significhi necessariamente dominare il mondo del tennis perchè altri aspetti vanno ad incidere. In ogni caso, se da una parte l’età media dei due giocatori in campo è 33 anni, dall’altra è 20: due diverse generazioni al Miami Open 2017, questo non può fare altro che aumentare i motivi di interesse nella giornata della Florida.

La diretta tv del torneo Miami Open 2017, almeno per quanto riguarda la Wta, è affidata a SuperTennis: la web-tv della federazione è disponibile per tutti al canale 64, e ovviamente si potrà assistere ai match del torneo anche in diretta streaming video visitando il sito www.supertennis.tv. Siamo invece su Sky Sport 2 per quanto riguarda il torneo maschile, con possibilità ovviamente di diretta streaming video attivando l’applicazione Sky Go. A proposito: per quanto riguarda le informazioni utili su questo torneo vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale www.miamiopen.com. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS IL TORNEO FEMMINILE MIAMI OPEN 2017

