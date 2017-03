Reggiana Pordenone/ Streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Reggiana Pordenone, Foto LaPresse

DIRETTA REGGIANA PORDENONE: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Reggiana-Pordenone sarà diretta dall'arbitro Antonello Balice; inusuale anticipo del giovedì per la Lega Pro 2016-2017, il 30 marzo alle ore 20:45 si gioca al Mapei Stadium per la trentaduesima giornata del girone B. La Reggiana deve rifarsi dopo aver racimolato appena due punti nelle ultime quattro giornate. In particolare nello scorso turno è arrivata una pesante sconfitta nello scontro diretto contro la Sambenedettese.

Uno stop che non pregiudica l'approdo degli emiliani ai playoff, ma che molto probabilmente obbliga la squadra granata a dover dire addio al quarto posto. Quarto posto occupato proprio dal Pordenone, che viceversa è una delle squadre più in forma, avendo conquistato quattro successi nelle ultime cinque giornate. Da mettere in risalto in particolare l'ultimo risultato, un incredibile 7-2 con cui i friulani hanno annichilito senza storia il malcapitato Lumezzane.

In caso di vittoria della Reggiana si riaprirebbe il discorso legato al quarto posto, altrimenti il Pordenone potrebbe lasciare invariata la distanza, oppure aumentarla, e puntare a raggiungere le squadre che precedono in queste ultime giornate della regular season. La Reggiana nonostante lo stato di forma per niente brillante arriva a questo testa a testa con tutti gli elementi a disposizione, avendo svuotato l'infermeria e l'elenco degli squalificati. Qualche casella occupata invece nella lista dei diffidati: sono a rischio squalifica il mediano Dario Maltese e il difensore centrale Minel Sabotic.

Dunque mister Leonardo Menichini avrà tutta la squadra per poter scegliere la formazione tipo, schierata con il modulo 3-5-2. In porta giocherà Narduzzo, con i difensori Trevisan Rozzio e Spanò. A centrocampo sulle fasce giocheranno Ghiringhelli e Panizzi e al centro Bovo, Calvano e capitan Genevier. I due attaccanti centrali saranno Cesarini e Carlini.

Il Pordenone non avrà tutta la squadra a disposizione, visto che due elementi chiave come il terzino destro Eros Pellegrini e il difensore centrale Andrea Ingegneri sono fermi a causa dei rispettivi infortuni. Nell'elenco dei diffidati compaiono Daniel Semenzato e Mirko Stefani, rispettivamente con nove e quattro ammonizioni. Il tecnico Bruno Tedino utilizzerà il modulo 4-3-2-1 con l'albero di Natale, servendosi del portiere D'Arsié, con i difensori Semenzato, Stefani, Marchi e De Agostini. A centrocampo giocheranno Misuraca, Burrai e Sucie, mentre il trio d'attacco sarà composto dai due trequartisti Cattaneo e Berrettoni e dalla punta centrale Padovan.

La Reggiana ha bisogno di tornare alla vittoria, e per farlo dovrà cercare di disinnescare il miglior attacco del girone e uno dei migliori dell'intero campionato di Lega Pro. Il Pordenone ha raggiunto quota 60 reti, dimostrandosi una squadra capace di creare diverse trame di gioco e di non avere problemi di finalizzazione. Senza dubbio sarà un match ricco di colpi di scena, che vedrà prevalere la formazione che riuscirà a mantenersi fredda nei momenti topici della contesa, riuscendo a sbloccare il risultato.

Secondo i bookmakers che hanno stilato le quote per la partita del Mapei Stadium la squadra favorita è proprio la Reggiana, quotata da Intralot 2.25 (segno 1). Il pareggio (segno X) è dato a 3.10, la vittoria esterna del Pordenone (segno 2) a quota 3.15.

Reggiana-Pordenone non sarà trasmessa in diretta tv, come tutte le partite di Lega Pro della stagione; tuttavia sarà possibile assistere alla gara in diretta streaming video, grazie al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per questa serie e per accedere al quale - da quest'anno - è necessario pagare una quota per l'abbonamento.

© Riproduzione Riservata.