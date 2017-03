Avellino Spal / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Avellino Spal, Foto LaPresse

DIRETTA AVELLINO SPAL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 31 MARZO) - Avellino Spal, diretta dall'arbitro Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta, venerdì 31 marzo 2017 alle ore 19.00, sarà l'anticipo che aprirà ufficialmente il programma della dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Un faccia a faccia tra due squadre alle prese con un momento difficile. Gli irpini avevano vissuto un grande ascesa in classifica dopo l'arrivo di Walter Novellino sulla panchina biancoverde, ma le notizie relative al processo sul calcioscommesse hanno probabilmente causato un contraccolpo psicologico non indifferente per la squadra, che nelle ultime cinque partite disputate è riuscita a raccogliere solamente due punti.

Particolarmente pesante l'ultima sconfitta sul campo della Ternana fanalino di coda della classifica. Per gli irpini ora i punti di vantaggio sulla zona play out sono solamente quattro, da preservare ad ogni costo e soprattutto senza guardare avanti come si era pensato di poter fare, nella corsa ai play off, dopo le tre vittorie consecutive nel mese di febbraio ottenute contro Hellas Verona, Cittadella e Vicenza. Anche la Spal si presenterà allo stadio Partenio vogliosa di riscatto e di confermare le proprie ambizioni di ritorno in Serie A a mezzo secolo di distanza dall'ultima volta. Gli estensi sono infatti reduci dal pesante ko nel big match contro il Frosinone, che ha di nuovo strappato la vetta della classifica agli emiliani in un'altalena che ormai va avanti da Natale, alla quale ha partecipato anche l'Hellas Verona attualmente terzo. Sconfitta sorprendente considerando che la Spal non perdeva da dodici partite e che in casa in questo campionato era caduta solo un'altra volta, il 20 settembre proprio contro il Verona.

Quanto alle probabili formazioni dell'incontro, l'Avellino schiererà Lezzerini tra i pali, l'uruguaiano Gonzalez in posizione di terzino destro e Laverone in posizione di terzino sinistro, mentre Jidayi affiancherà l'albanese Djimsiti al centro della difesa. Anche il centrocampo sarà a quattro con il belga Omeonga e D'Angelo che si muoveranno come centrali, mentre la fascia destra sarà presidiata dallo slovacco Lasik e l'esterno mancino sarà invece Belloni. In avanti confermato il tandem composto da Verde e da Ardemagni.

La Spal affronterà la trasferta irpina con Meret di nuovo tra i pali dopo l'esperienza in Nazionale alle spalle di Buffon e Donnarumma. In difesa Bonifazi, Cremonesi e Gasparetto formeranno la linea titolare a tre, mentre nella zona centrale della linea mediana si muoveranno Mora, Lazzari e Schiattarella. Costa sarà l'esterno laterale di destra e Castagnetti l'esterno laterale di sinistra, mentre Sergio Floccari farà di nuovo coppia con Antenucci sul fronte offensivo.

Modulo 4-4-2 confermato per l'Avellino di Walter Novellino che nelle ultime settimane ha perso riferimenti e solidità, crollando letteralmente a Terni dopo il pari interno col Novara che sembrava un nuovo, piccolo passo avanti. I biancoverdi dovranno provare a scuotersi per non vivere un finale di campionato da batticuore, ma non sarà facile contro una Spal che Semplici confermerà schierata con il 3-5-2. Dopo un primo tempo equilibrato il Frosinone ha fatto valere la maggiore esperienza nel big match di vertice. Per i gialloazzurri si tratta di uno strappo ma gli estensi vedono ancora il Verona terzo lontano tre lunghezze, e riscattandosi ad Avellino potrebbero confermare che la Serie A è più che mai vicina dopo mezzo secolo di attesa.

Le quote per le scommesse sono ovviamente influenzate dal momento di forma delle due squadre, con la Spal reduce da una sconfitta bruciante ma l'Avellino comunque alle prese con una vera e propria crisi. Sisal Matchpoint fissa a 2.40 la quota per il successo esterno degli estensi, mentre William Hill propone a 3.20 la quota per l'eventuale pareggio e Bet365 alza fino a 3.25 la quota relativa al ritorno alla vittoria degl irpini tra le mura amiche. La diretta tv di Avellino Spal, venerdì 31 marzo 2017 alle ore 19.00, sarà esclusiva per gli abbonati Sky sui canali 206 e 252 del satellite, ovvero Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 2 HD. La diretta streaming video dell'incontro sarà disponibile, sempre per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare, via internet sul sito skygo.sky.it.

