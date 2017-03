Cesena Frosinone / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cesena Frosinone, Foto LaPresse

DIRETTA CESENA FROSINONE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 31 MARZO) - Cesena Frosinone, diretta dall'arbitro Riccardo Ros della sezione di Pordenone, venerdì 31 marzo 2017 alle ore 21.00, sarà il secondo anticipo nel programma della dodicesima giornata di ritorno del campionato cadetto. Compito complicato per i ciociari, alla seconda trasferta consecutiva ma che arriveranno sul campo dei romagnoli sulle ali dell'entusiasmo grazie alla vetta in classifica ritrovata.

Fondamentale per i gialloazzurri è stato infatti il successo sul campo della Spal, che ha permesso loro di far registrare l'ennesimo cambio della guardia in testa alla classifica. La squadra allenata da Marino vanta ora di nuovo una lunghezza di vantaggio sugli estensi, e soprattutto quattro sull'Hellas Verona terzo, con la prospettiva di un immediato ritorno in Serie A senza passare dai play off che si è fatta di nuovo concreta. Dopo una mini-crisi con due punti ottenuti in tre partite contro Perugia, Cittadella e Bari, il Frosinone si è rialzato rifilando un secco tris casalingo al Vicenza e soprattutto vincendo, uscendo fuori di prepotenza alla distanza nella ripresa con i gol di Daniel Ciofani ed Ariaudo, la supersfida di domenica scorsa a Ferrara. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (33^GIORNATA)

Il Cesena sarà comunque un cliente difficile considerando che i romagnoli in casa hanno perso solo una delle ultime nove partite disputate. Resta il fatto che i bianconeri sono ancora nel turbine della zona retrocessione, con un solo punto di vantaggio sulla zona play out e gli strascichi della sconfitta sul campo della Virtus Entella ancora da affrontare. Secondo ko consecutivo in trasferta che ha in parte annullato gli effetti dell'importantissimo successo nello scontro diretto contro la Ternana della settimana precedente.

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni del match. Cesena schierato con Agazzi a difesa della porta, mentre il ghanese Donkor, Capelli e Perticone giocheranno titolari nella difesa a tre. Crimi (autore dell'unico gol, purtroppo per i romagnoli inutile, nella trasferta di Chiavari), Schiavone e Vitale occuperanno la zona centrale di centrocampo, mentre Di Roberto sarà impiegato come esterno laterale di destra e Renzetti come esterno laterale di sinistra. In attacco lo spagnolo Alejandro Rodriguez farà coppia con Ciano. Risponderà il Frosinone con Bardi estremo difensore alle spalle di una linea a tre composta da Russo, Ariaudo e Terranova. Centrocampo a cinque anche per i ciociari con Sammarco, Maiello e Soddimo che si muoveranno per vie centrali, mentre Fiamozzi giocherà sull'out di destra e Mazzotta avrà invece compiti da esterno mancino. In attacco confermata la coppia gol composta da Daniel Ciofani e Federico Dionisi.

3-5-2 da una parte e dall'altra, col confronto tattico che risentirà sicuramente della necessità di non sbagliare che animerà entrambi gli allenatori. Camplone, nonostante un rendimento interno ben diverso da quello in trasferta (il Cesena quest'anno ha ottenuto venticinque punti in casa e solo nove fuori) non riesce a vedere la sua squadra cambiare passo ed allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa della classifica. Anche a Chiavari la svolta è stata mancata, ed il Frosinone di Marino sarà ora avversario da prendere con le molle soprattutto ora che l'attacco dei ciociari sembra essersi sbloccato. I gialloazzurri hanno segnato cinque gol nelle ultime due partite, quando erano riusciti a metterne a segno solo sette nelle precedenti dieci. Di contro continua a far registrare grandi numeri la difesa, imbattuta in sette degli ultimi dieci match.

I bookmaker tengono conto della difficoltà rappresentata dal campo del Manuzzi, col Cesena comunque sempre capace di farsi valere in casa. Sisal Matchpoint fissa a 2.60 la quota relativa alla vittoria interna, mentre Paddy Power propone a 3.10 la quota del pareggio, stessa quota offerta da Bet365 per l'eventuale vittoria in trasferta dei ciociari. Per seguire in diretta tv Cesena Frosinone, venerdì 31 marzo 2017 alle ore 21.00, occorrerà un abbonamento Sky col match trasmesso in esclusiva sui canali 201 (Sky Sport 1 HD), 206 (Sky Super Calcio HD) e 251 (Sky Calcio 1 HD) della pay tv satellitare, mentre la diretta streaming video via internet della partita sarà disponibile collegandosi sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE B 2016-2017 (33^GIORNATA)

