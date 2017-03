Diego Armando Maradona (Foto: Lapresse)

MARADONA INFURIATO, KONAMI LO INSERISCE IN PES 2017: L'ARGENTINO MINACCIA AZIONI LEGALI - L'alter ego virtuale di Diego Armando Maradona è stato inserito dalla casa videoludica Konami tra le leggende della modalita myClub di Pes 2017, noto simulazione calcistica per console. La scelta della società giapponese non è affatto piaciuta all'argentino, che ha minacciato di incorrere in azioni legali contro il team di sviluppo nipponico. Il motivo? Uno sfruttamento non autorizzato dell'immagine del Pibe de Oro nell'ultimo aggiornamento online di Pro Evolution Soccer. All'interno del videgioco, un giovanissimo Maradona compare nella rosa del Barcellona delle leggende, destino che accomuna moltissimi altri campioni del pallone.

Maradona, a differenza di altri suoi colleghi, si è fatto sentire pubblicando sul proprio profilo Facebook un feroce post di accusa nei confronti di Konami: “Ieri ho scoperto che l'azienda giapponese Konami utilizza la mia immagine per il suo gioco PES 2017. Mi dispiace, ma il mio avvocato Matias Morla intenterà un'azione legale. Spero che questa truffa non vada avanti...”. Konami, al momento, non ha ancora risposto ma dalle ultime indiscrezioni pare che la casa giapponese possa vantare tutti i diritti sulle leggende del Barcellona, Maradona compreso. La lotta a distanza è appena iniziata.

© Riproduzione Riservata.