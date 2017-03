MONCHI/ E' il nuovo Ds della Roma? Ufficiale: non è più il direttore sportivo del Siviglia (ultime notizie)

Monchi ds della Roma? - La Presse

MONCHI, AS ROMA NEWS: I GIALLOROSSI SONO ORMAI A UN PASSO - Monchi è ormai a un passo dall'approdo alla Roma dopo che ieri ha chiuso la sua avventura con il Siviglia che prima da giocatore e poi da dirigente durava addirittura dal 1988. Monchi potrebbe portare a Roma quel tanto atteso salto di qualità che ormai i la dirigenza americana sta rinviando di anno in anno. Molti sono i punti interrogativi della nuova gestione, a partire dall'allenatore. La prima situazione da chiarire è quella dell'allenatore con l'ormai scontato addio di Luciano Spalletti. Se il tecnico di Certaldo dovesse lasciare il favorito per la successione è Unai Emery molto caro a Monchi e in rotta con il Paris Saint German dopo il clamoroso 6-1 del Nou Camp. In seconda fila rimane Eusebio Di Francesco che però sembra piùvicino alla Fiorentina per il dopo Paulo Sousa. Sono diversi i calciatori invece che sono entrati nel mirino del club giallorosso. Ovviamente bisognerà capire anche chi sarà confermato oltre a chi invece farà le valigie per lasciare la capitale.



MONCHI, AS ROMA NEWS: È FINITA CON IL SIVIGLIA - Ormai è ufficiale Monchi non sarà più il direttore sportivo del Siviglia nella prossima stagione. Ramon Rodriguez Verdejo è nato il 20 settembre 1968 a San Feernando. In carriera ha giocato da portiere, senza però riuscire a raccogliere grandissimi successi e legando tutta la sua carriera al Siviglia. Proprio con il Siviglia ha fatto anche grandi cose da direttore sportivo. Monchi ha guidato il Siviglia per quasi venti anni promuovendo soprattutto il settore giovanile da cui sono usciti su tutti Sergio Ramos, Jesus Navas e Josè Antonio Reyes. Inoltre il dirigente è stato bravo a far fruttare plusvalenze per una cifra di circa trecento milioni di euro comprando a pochissimo e rivendendo a molto tra gli altri Luis Fabiano, Dani Alves, Alvaro Negredo e Federico Fazio. Ieri però per lui è stato l'ultimo giorno al Siviglia che segna davvero la fine di un'epoca. Oggi alle ore 12.30 ci sarà una conferenza stampa a cui presenzierà oltre a Monchi anche il Presidente del Siviglia Josè Castro. Vedremo se ci saranno delle novità in questa anche sul futuro prossimo del direttore.

