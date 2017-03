Miami Open 2017/ Diretta Federer Kyrgios: info streaming video e tv, orario della semifinale (Tennis)

Diretta Miami Open 2017, Roger Federer, 35 anni (Foto LaPresse)

DIRETTA FEDERER KYRGIOS: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLA SEMIFINALE (TENNIS MIAMI OPEN 2017) – Diretta Federer Kyrgios: la semifinale del Miami Open 2017 si gioca alla una della mattina italiana (tra venerdì e sabato) vede nuovamente in campo il Re svizzero che, dopo aver trionfato a Indian Wells, va a ora a caccia della doppietta che potremmo nominare “Sunshine double”, come a volte viene fatto e che sta a simboleggiare l’uno-due nei Master 1000 del Nord America che chiudono la stagione sul cemento e l’inverno del tennis.

Un Federer che aveva centrato l’impresa undici anni fa: nel biennio 2005-2006 si era preso sia Indian Wells che Miami. Quello era un Federer che non aveva rivali, che era riuscito ad elevarsi tra i coetanei e i giocatori della sua generazione (Roddick e Safin, Hewitt e Ferrero e tutti gli altri) e che doveva ancora conoscere la crescita esponenziale di un Rafa Nadal che avrebbe incrinato il suo regno.

Oggi quel Federer è tornato: il fisico non è più lo stesso ed è naturale, il livello di gioco se possibile si è anche elevato rispetto a un certo periodo; complice il calo dei big e – almeno per questo torneo – l’assenza delle prime due teste di serie, lo svizzero si candida a un altro titolo Master 1000 con la consapevolezza di essere il favorito d’obbligo.

Dall’altra parte della rete, in quello che potremmo considerare uno scontro generazionale (14 anni di differenza tra i due) e magari un passaggio di consegne (ma quello bisognerà vederlo in campo) c’è Nick Kyrgios: appartenente alla nuova generazione, l’australiano ha certamente tanti limiti caratteriali e di concentrazione ma si sta rivelando per quello che ci si aspettava: un giocatore solido e con la giusta personalità – il lato positivo della medaglia – per non tremare quando si trova di fronte i big.

Più volte abbiamo parlato di come a soli 21 anni abbia già messo in fila nomi illustri tra cui quello di Rafa Nadal, quello di Novak Djokovic e quello di… Roger Federer, che ha sconfitto due anni fa sulla terra di Madrid. Kyrgios fa a Miami lo stesso percorso di Indian Wells: batte Alexander Zverev – ma questa volta in maniera decisamente più tirata – e incrocia il Re. Allora però il match, che era attesissimo, non si giocò: in California l’australiano fu costretto al forfait a causa di un’intossicazione alimentare lasciando campo a Federer verso la semifinale.

Oggi nella semifinale del Miami Open 2017 è difficile stabilire quale sarà l'esito della sfida: Federer ha certamente dalla sua tanti aspetti del gioco, l'esperienza e la capacità di saper gestire i momenti. Tuttavia la sfida contro Berdych ha lasciato intendere che fisicamente e, forse, anche mentalmente, lo svizzero stia pagando qualcosa in questi giorni. Dall'altra parte c'è un Kyrgios sfrontato al punto giusto per fare il colpo: la finale di un Master 1000 sarebbe il punto più alto della carriera.

La diretta tv della semifinale del Miami Open 2017 è su Sky Sport 2: sarà dunque un’esclusiva per gli abbonati alla pay tv del satellite, che potranno avvalersi anche dell’applicazione Sky Go per la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Naturalmente si potranno consultare anche gli account ufficiali, su Twitter, del circuito Atp (@atpworldtour) e del torneo (@miamiopen).

© Riproduzione Riservata.