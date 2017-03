Miami Open 2017/ Diretta Fognini Nadal info streaming video e tv, orario della semifinale (Tennis)

Diretta Miami Open 2017: Fabio Fognini, 29 anni, e Rafa Nadal, 30 (Foto LaPresse)

DIRETTA FOGNINI NADAL INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLA SEMIFINALE (TENNIS MIAMI OPEN 2017) - Fabio Fognini Rafa Nadal è una delle due semifinali che si giocano al Miami Open 2017, orario di inizio alle ore 19 italiane. Per il nostro tennista la grande occasione di centrare la finale di un torneo Master 1000: non è mai successo in carriera e questa per lui è solo la seconda semifinale in tornei di questa categoria. L’altra l’aveva centrata a Montecarlo, quattro anni fa: eravamo sulla terra rossa, la sua superficie preferita, mentre oggi siamo sul duro del Nord America dove Fognini al massimo si era spinto fino ai quarti (Cincinnati) in quella che rimane forse la migliore stagione della carriera.

Di fronte però c’è Rafa Nadal: un signore secondo solo a Novak Djokovic per numero di Master 1000 vinti (28). La maggior parte sulla terra, d’accordo; tuttavia ce ne sono anche tre a Indian Wells, tre in Canada e uno a Cincinnati. Miami è uno dei tornei che restano “maledetti”: Rafa ha giocato qui quattro finali (ultima nel 2014) e le ha perse tutte.

Naturalmente è lo spagnolo a partire favorito nella sfida: nonostante sia la versione sbiadita del campione che ha dominato il circuito, nonostante la profondità dei suoi colpi sia ancora tutta da rivedere, Nadal è riuscito a tornare su livelli di forma accettabili. Forse non riesce più a battere i big (ha perso due volte da Federer nel 2017) ma ha dimostrato di saper ancora dominare contro avversari di caratura inferiore, come si è visto nel quarto con Jack Sock.

I precedenti lasciano un barlume di speranza: Rafa è in vantaggio 7-3, ma Fognini negli ultimi due anni ha vinto tre volte. La prima nella semifinale di Rio de Janeiro, la seconda a Barcellona e in entrambi i casi eravamo sulla terra; la terza, ancora più prestigiosa, nel terzo turno degli Us Open 2015 rimontando due set di svantaggio.

Nadal si è preso anche piuttosto nettamente gli ultimi due incroci (Pechino e Barcellona), ma il Fognini visto nel corso del Miami Open 2017 sembra potercela fare: più che una questione di tecnica e tattica si tratta di atteggiamento mentale, quello che spesso e volentieri ha frenato Fabio ad un passo dai grandi traguardi impedendogli, per esempio, di entrare nella Top Ten del ranking Atp quando aveva tutto per farlo (sempre nel 2014) e ci era arrivato ad un passo.

Nel quarto contro Nishikori (testa di serie numero 2 del tabellone e quarto giocatore al mondo) Fognini ha avuto un paio di passaggi a vuoto proprio quando doveva servire per chiudere (nel primo e nel secondo set); in altri frangenti avrebbe perso la concentrazione in maniera decisiva, qui invece si è ricomposto e ha immediatamente piazzato il contro break. Questo è il Fognini in grado di vincere i tornei che contano; la speranza è che anche contro Nadal Fabio possa raggiungere i livelli visti fino a ieri e prendersi un altro importantissimo traguardo nella sua carriera, ottima ma ancora scevra di highlights davvero preziosi.

